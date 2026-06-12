Doktorand i elektroteknik
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-12
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är placerad på Avdelningen för elektromagnetism och nanoelektronik vid Institutionen för elektro- och informationsteknik. Avdelningen har 15 seniora forskare och ca 20 doktorander och ett rikt samarbete med industrin. Inom avdelningen arbetar vi inom ett brett fält från halvledarkomponenter, nanoteknologi, elektronik och elektromagnetiska beräkningar. Vi erbjuder en öppen arbetsmiljö med förutsättningar för professionell utveckling och en bra balans mellan arbete och fritid. Här finns goda möjligheter till samarbete mellan forskare och doktorander samt gentemot industrin.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Ämnet för detta projekt är att bygga och studera avancerade transistorer baserade på halvledarmaterial med mycket stora bandgap inom III-N materielsystemet. Fokus är på utveckling av AlGaN och AlScN-baserade HEMTar för både RF och kraftelektronik.
Du kommer att arbeta med komponentdesign och tillverkning inom renrumsmiljö, samt med elektrisk karakterisering och viss komponentmodellering.
Forskningsarbetet kommer att utföras i nära samarbete med andra doktorander som arbetar med nitridkomponenter vid avdelningen, men också med erfarna forskare inom materialtillväxt och materialkarakterisering vid Institutionerna för fast tillståndets fysik och synkrotronljus. Forskningen är kopplad till ett flertal större projekt: KAW, C3NIT-kompenetscentret samt Chips-JU WBG-pilotlina.
För mer information om projekten, se:https://kaw.wallenberg.org/
(kaw.wallenberg.org)https://c3nit.se/
(c3nit.se)https://www.wbg-pilot-line.eu/
(wbg-pilot-line.eu)Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Din forskning kommer att fokusera på tillverkning och karakterisering av nitrid-baserade HEMT:ar för RF och kraftelektronik. Speciellt fokus kommer att ligga på integration av avancerade material med ultra-stora bandgap, så som AlN och AlScN för ökad komponentprestanda.
Du kommer att samarbeta med andra forskare och doktorander, både inom tillverkning och karakterisering av komponenter, men även med materialvetare och epitaxispecialister. Du kommer också att skriva vetenskapliga artiklar och presentera dem vid internationella vetenskapliga konferenser. Utöver detta kommer du att läsa doktorandkurser för att fördjupa dina kunskaper inom halvledarfysik, elektronik och kvantfysik.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.
För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:937572/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Klas Anshelms väg 10 (visa karta
)
223 63 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik Kontakt
SACO Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9961325