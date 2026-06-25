Doktorand i elektroteknik
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-06-25
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Institutionen för elektro- och informationsteknik bedriver högkvalitativ forskning inom olika områden inom elektroteknik, från ren teoretisk forskning till tillämpade projekt i nära samarbete med industrin. Institutionen består av cirka 100 aktiva forskare, uppdelade på fyra huvuddelar; Kommunikationsteknologi, Elektromagnetism och Nanoelektronik, Integrerade elektroniksystem samt Säkerhets- och nätverkssystem. Tjänsten är knuten till Avdelningen för kommunikationsteknologi. Forskningen som bedrivs vid avdelningen fokuserar på trådlösa system för nästa generation, från teori till praktik.
Att vara doktorand
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Ämnes- och projektbeskrivning
Trådlösa system har en allt viktigare roll i vårt dagliga liv. Att använda maskininlärning på uppmätta trådlösa utbredningskanaler som ett sätt att observera den miljö där systemet är utplacerat och detektera och övervaka intrång, brandincidenter med mera, har blivit ett allt viktigare forsknings-område. I synnerhet öppnar den nuvarande forskningsinriktningen mot distribuerade MIMO-system (D-MIMO) nya och spännande möjligheter, med bättre spatiell upplösning i mätningarna.
Projektet "Machine Learning for sensing in distributed wireless systems" är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och Lunds universitet (LU). Två doktorander, en vid vardera universitetet, kommer att arbeta med projektet i samverkan. Fokus vid LU, denna tjänst, ligger på studier av trådlös utbredning, datainsamling och implementering av maskininlärning, medan fokus vid LiU ligger på nya modeller och metoder för maskininlärning.
Mer information om projektet (elliit.se/project/machine-learning-for-sensing-in distributed-wireless-systems).Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Du kommer att fokusera på studier av trådlös utbredning, datainsamling och implementering av maskininlärning, med utgångspunkt i en världsledande realtidsbaserad, mjukvarudefinierad D-MIMO-testbädd som har utvecklats vid institutionen. Den kompetens du utvecklar inom trådlös D-MIMO och implementering av maskininlärning i dessa system kompletterar det arbete som utförs vid LiU. Tillsammans med doktoranden vid LiU kommer du att bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de nya möjligheter till sensing som framtida D-MIMO-baserade trådlösa system, i kombination med maskininlärning, kan erbjuda.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20% av arbetstiden).Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller du som har
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för elektroteknik uppfyller du som har:
minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.
För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:942296/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik Kontakt
SEKO Seko Civil sekocivil@seko.lu.se 046-2229366 Jobbnummer
9979102