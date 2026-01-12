Doktorand i ekologi och evolution
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati.
Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, marinbiologi, växtfysiologi, växtsystematik samt miljö- och klimatvetenskap.
För närvarande arbetar cirka 100 personer, inklusive 35 doktorander och 15 postdoktorer, i 25 forskargrupper på DEEP.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-ekologi-miljo-och-botanik
Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt fokuserar på ekologin och evolutionen hos växtsjukdomar samt de organismer som livnär sig på dem (så kallade hyperparasiter, det vill säga parasiter på parasiter). De hyperparasiter som projektet kommer att fokusera på är insekter och svampar. Projektet passar därför personer med ett starkt intresse för växtpatogener, insekter, näringsvävsekologi, artinteraktioner och eko-evolutionär dynamik. Vi förväntar oss inte att den sökande har erfarenhet av alla dessa områden innan doktorandstudierna påbörjas, men ett genuint intresse och en vilja att lära sig om dem alla bör finnas.
Det övergripande målet med projektet är att besvara grundläggande frågor om de organismer som interagerar med vilda växtsjukdomar, om "top-down"-mekanismer som reglerar sjukdomsnivåer och den eko-evolutionära dynamiken hos växtsjukdomar och deras hyperparasiter. Fältarbetet kommer att bedrivas i bergsregnskogar och kaffeodlingar i sydvästra Etiopien, där Arabica-kaffe växer vilt. Vi kommer att fokusera på en viktig och artrik ordning av växtpatogener - rostsvampar - samt på mångfalden av svampar och insekter som lever av dem. Vi kommer att (1) skapa interaktionsnätverk mellan växter, växtsjukdomar och hyperparasiter och undersöka vilka faktorer som driver variation i nätverkens struktur, (2) använda korsinfektionsexperiment för att klarlägga hyperparasiternas (dvs. svampars och insekters) roll i regleringen av vilda växtsjukdomar, samt (3) genomföra ett reciprokt inokulationsexperiment för att belysa den eko-evolutionära dynamiken mellan Arabica-kaffe, kaffebladrost och dess hyperparasiter.
För mer information om Prof. Ayco Tacks forskningsgrupp se https://www.su.se/profiles/a/atack
och https://www.plantmicrobeinsect.com
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i något av områdena ekologi eller evolution, och 30 hp ska vara självständigt arbete inom något av områdena ekologi eller evolution. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- dokumenterade ämneskunskaper inom ett eller flera av de relevanta områdena, såsom växtpatologi, artinteraktioner, näringsvävars ekologi, entomologi och evolution
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Ytterligare information lämnas av projektansvarig professor Ayco Tack, mailto:ayco.tack@su.se
, eller ämnesföreträdaren professor Peter Hambäck, mailto:peter.hamback@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
