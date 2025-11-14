Doktorand i Biokemi
2025-11-14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Projektet omfattar experimentella studier av chaperonproteiners självassociation samt chaperon-klient-interaktioner och samaggregering med amyloidbildande proteiner.
Syftet är att karakterisera och förstå de relevanta protein-proteininteraktionerna, och ursprunget till klienters ökade löslighet, på molekylär nivå. Studierna kommer att involvera olika chaperoner och amyloidbildande proteiner. De experimentella studierna kommer vanligtvis att inkludera användningen av flera toppmoderna tekniker. Relevanta experimentella metoder som är tillgängliga inkluderar optisk och NMR-spektroskopi, kalorimetri, neutron-, röntgen- och ljusspridningstekniker, fluorescenskorrelationsspektroskopi, ytplasmonresonans och andra yttekniker, optisk och elektronmikroskopi samt mikrofluidik för mätning av diffusion. Doktoranden kommer att genomföra planering, metodutveckling, experimentellt arbete och dataanalys. Detaljerad inriktning på forskarstudierna, inklusive val av experimentella tekniker och tillvägagångssätt kommer att bestämmas tillsammans med handledarna.
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.Kvalifikationer
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
avlagt examen på avancerad nivå eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet för Biokemi uppfyller du som har:
Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.
Övriga krav:
För att tillgodogöra sig den aktuella forskarutbildningen krävs även:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
Goda kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och arbetsuppgifterna. Detta inkluderar teoretiska kunskaper i fysikalisk kemi, biokemi och biofysikalisk kemi, praktisk erfarenhet av uprening av amyloidproteiner och chaperoner samt praktisk erfarenhet av studier av amyloidproteiners och chaperoners själv- och samaggregering.
Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet
God förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
Meriterande
För den aktuella forskarutbildningen är följande meriterande:
Dokumenterad erfarenhet av vetenskapliga experimentella studier av själv- och samassociationsprocesser i lipid-, peptid- och/eller proteinsystem, samt avbildning av vätske-vätske-fasseparation är en stor fördel, liksom både praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om en eller flera av ovan nämnda experimentella metoder.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen
Vi erbjuder
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på heltid, med start 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och till din ansökan ska du bifoga:
CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av utbildningsplatsen/anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
Kopior på utfärdade studieintyg och/eller examensbevis. Dessa ska styrka din grundläggande och särskilda behörighet till forskarutbildningsämnet och visa att du har de ämneskunskaper som krävs för forskarutbildningsprojektet.
Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
