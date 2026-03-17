Doktorand i arkeologi
2026-03-17
Institutionen för arkeologi och antikens kultur är landets största arkeologiska forskningsmiljö och är utsett till ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.
kortfattad institutionsinformation relevant för utlysningen. Institutionen för arkeologi och antikens kultur består av sex enheter: Arkeologi, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL), Antikens kultur och samhällsliv, Numismatiska forskningsgruppen, och Centrum för paleogenetik (CPG).
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-arkeologi-och-antikens-kultur.
Projektbeskrivning
Institutionen utlyser två stycken 4-åriga doktorandanställningar som kommer att vara placerade på avdelningen för arkeologi och följa examenskraven vid institutionen för arkeologi och antikens kultur. Det planerade doktorandprojektet ska fokusera på förhistoria, historisk (särskilt maritim) eller digital arkeologi och anställningen kommer endast att tillsättas om extern finansiering, i form av en doktorandanställning från Berit Wallenbergs Stiftelse, beviljats. De utvalda kandidaterna förväntas uppfylla kraven för doktorander i arkeologi (inklusive omfattande litteraturkurser), publicera sina resultat i vetenskapliga tidskrifter och presentera sina resultat vid internationella/nationella konferenser.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet enligt https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/humanvetenskapliga-omradet/humanistiska-fakulteten/riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva
krävs att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp inom arkeologi, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
- Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
- Dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
- Analytiskt och kreativt tänkande.
- Egen initiativförmåga.
- Självständighet.
- Samarbetsförmåga.
- Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; dvs i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar.
Samarbetsförmåga
Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Anställningen kommer endast att tillsättas om extern finansiering i form av en doktorandanställning beviljats av Berit Wallenbergs stiftelse.
Ytterligare information lämnas av prefekt Jan Apel, mailto:jan.apel@ark.su.se
, eller av avdelningsföreståndare Andrew Jones, mailto:andrew.jones@ark.su.se
Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
