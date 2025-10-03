Doktorand i Akvatisk ekologi
Institutionen för vilt, fisk och miljö
Tjänsten är placerad vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/).
Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Hållbar förvaltning av lagunfiske i Tuamotu-arkipelagen, Franska Polynesien
Forskarutbildningsämne biologi
Innehållsbeskrivning:
Projektet:
Den utvalda kandidaten kommer att verka som doktorand i projektet "Hållbar förvaltning av lagunfiske i Tuamotu-arkipelagen, Franska Polynesien". Projektet bygger på pågående samhällsbaserad övervakning och syftar till att tillhandahålla akut behövda data för att informera adaptiva, vetenskapsbaserade förvaltningsstrategier som integrerar traditionell ekologisk kunskap.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
PhD-studenten kommer att planera och genomföra en kombination av storskaliga fältstudier och laboratoriebaserad datainsamling. Fokus kommer att ligga på sex nyckelarter av revfiskar för att samla in livshistoriska egenskaper, data om rörelseekologi och utvärdera beståndets status med det yttersta målet att förbättra resiliensen och hållbarheten för dessa fiskenäringar. Projekten kommer att utföras i samarbete med The Nature Conservancy, Direction des Resources Marines (DRM) och lokala samhällen i Franska Polynesien samt med andra forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö.Kvalifikationer
Vi söker en motiverad kandidat med:
• En masterexamen i fiskbiologi, marinbiologi, ekologi eller ett relaterat område.
• Erfarenhet av fiskbiologi, telemetri, populationsdynamik eller samhällsbaserad bevarande.
• Vilja att arbeta på avlägsna fältplatser och samarbeta nära med lokala samhällen och aktörer.
• Starka kvantitativa färdigheter (t.ex. R, beståndsbedömningsmodeller, statistisk analys).
• Flytande engelska och franska (tahitiska är en stor tillgång).
Placering:
Umeå
Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildningTillträde
1 november 2025 (eller enligt överenskommelse)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2025-10-20.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelskakunskaper finns på följande sida:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
