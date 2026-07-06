Documentation Coordinator - Kongsberg Maritime AB
Tacting AB / Marknadsföringsjobb / Kristinehamn Visa alla marknadsföringsjobb i Kristinehamn
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Är du noggrann, nyfiken och vill kombinera teknik med kommunikation? Hos oss får du arbeta med spännande marina produkter i en internationell miljö, där du blir en viktig del av ett engagerat team som utvecklar dokumentation i världsklass!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Dokumentkoordinator hos oss på Kongsberg Maritime blir du navet i dokumentationsprocessen inom våra projekt. Du ansvarar för att dokumentleveranser till kund sker korrekt, komplett och i rätt tid – och att allt material uppfyller kontraktuella, interna och externa krav.
I rollen blir du ansvarig för att koordinera dokumentationsprocessen inom utvalda projekt och har nära samarbete med ingenjörer, projektledare och andra stödfunktioner. Du övervakar och följer upp dokumentleveranser till kund och deltar aktivt i framtagningen av dokumentationen för att leveranserna ska bli kompletta, korrekta och levereras i rätt tid. Som dokumentkoordinator är du en del av att säkerställa att dokumentationen i dina projekt följer korrekta säkerhetsklassningar, samt hanteras utefter angiven klassning.
Vid behov kan rollen innefatta att skapa instruktioner till användarmanualer för Kongsberg Maritimes olika produkter. Manualerna är strukturerade utefter interna standarder och ASD S1000D 2.3. Arbetet sker i XML-baserade verktyg (Ultra, CSDB). Vi erbjuder en grundlig introduktion och ser till att du får rätt stöd för att växa in i rollen.
Eftersom vi arbetar med kunder inom den marina försvarssektorn kommer frågor om medborgarskap att ingå som en del av rekryteringsprocessen. För tjänsten krävs att du genomgår och godkänns i en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning kan erbjudas.
Tjänsten är placerad i Kristinehamn.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för teknisk dokumentation och som vill utvecklas i en roll där ordning, kvalitet och kommunikation står i centrum. Du kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift och har en god förmåga att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet eller utbildning inom teknisk kommunikation, dokumentationsarbete eller motsvarande
Intresse för teknik och marina produkter
God förmåga att strukturera information på ett begripligt sätt
Vana av att arbeta i IT-/systemmiljöer
Meriterande:
Erfarenhet av XML-baserade verktyg och S1000D-standard
Erfarenhet av Dokumentationshanteringssystem, såsom ProArc
Som person är du: Du är en strukturerad och noggrann person som skapar ordning i komplex information och ser till att kvaliteten alltid är hög. Samtidigt har du energi och driv, tar initiativ och ägandeskap samt följer upp så att processer rör sig framåt. Du samarbetar gärna med kollegor från olika delar av organisationen och kommunicerar tydligt och professionellt. Med en lösningsorienterad och serviceinriktad inställning bidrar du till att dokumentationen blir korrekt, spårbar och lättillgänglig för alla som behöver den.Om företaget
Kongsberg Maritime är en teknologipionjär som möjliggör en hållbar framtid för våra hav. Med vår vision om nollutsläpp driver vi den maritima industrin framåt och löser våra kunders svåraste problem. Vi levererar världsledande produkter för framdrivning av fartyg inom alla marina sektorer på marknaden. Våra lösningar förbättrar effektivitet och säkerhet utifrån våra kunders unika behov.
Kongsberg Maritime i Kristinehamn har ca 400 engagerade medarbetare som arbetar med forskning, utveckling, försäljning, design, service och montering av marknadsledande fartygslösningar. Vårt eget hydrodynamiska forskningscenter erbjuder världsledande support för våra produktcenter och kunder globalt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på elin.skau@tacting.com
eller Ulf Holmgren på ulf.holmgren@tacting.com
. Under semesterperioden kan våra svarstider vara något längre än vanligt, men vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Välkommen in med din ansökan senast 11 augusti! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999311-2083883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
681 34 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9994287