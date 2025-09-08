Document Controller till energibolag
2025-09-08
Vi söker en erfaren Document Controller till ett spännande projekt med fokus på hållbarhet och innovation. I rollen ansvarar du för att utveckla och säkerställa effektiva dokumenthanteringsprocesser som stödjer projektets framgång.
Vad innebär rollen som Document Controller?
I denna roll ansvarar du för att projektets dokumentation är korrekt, tillgänglig och följer alla krav. Du får en koordinerande funktion, där du strukturerar och vidareutvecklar dokumenthanteringen samt ger support till projektteamet.
Dagarna kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Hantera, underhålla och strukturera projektdokumentation enligt fastställda rutiner
Säkerställa korrekt lagring, åtkomst och arkivering av dokument
Versionshantering och distribution av dokument till relevanta intressenter
Koordinera dokumentinlämning, granskning och godkännande med olika team
Utveckla och implementera dokumenthanteringsrutiner specifika för projektet
Delta i möten och stötta projektets dokumentations- och rapporteringsarbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet av dokumenthantering i stora, komplexa projekt
Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad
Trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor
Har god kommunikationsförmåga och vana vid internationellt samarbete
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Vill du veta mer?
Rollen är en visstidsanställning på ett år med goda möjligheter till förlängning. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer ha din arbetsplats på kundens kontor i centrala Stockholm.Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Åsa Wallergård Fröblom på asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se
eller Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Åsa Wallergård Fröblom asa.wallergard.froblom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9497005