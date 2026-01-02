DO söker två kommunikatörer
2026-01-02
Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker två kommunikatörer med erfarenhet av arbete med extern kommunikation i form av kampanjer, stora evenemang, digitala events, koncept, publikationer och sociala medier.
Vi söker dig som vill vara med i arbetet för ett samhälle fritt från diskriminering. Befattningarna är tillsvidareanställningar. Du kommer att arbeta på kommunikationsenheten och rapportera till sektionschefen för produktion och projekt.
DO är en växande myndighet och förväntas växa ytterligare de kommande åren som ett resultat av det svenska genomförandet av EU-direktivet om lönetransparens.
Enheten
Kommunikationsenheten ansvarar för myndighetens strategiska och löpande interna och externa kommunikationsverksamhet. I uppdraget ingår att ge chefer och medarbetare praktiskt och strategiskt stöd i kommunikationsfrågor. Enheten har tre sektioner varav en hanterar kommunikationsproduktion och projekt, en press och medier samt en sektion som arbetar med kommunikationsstöd och webbplatser.
Enheten ansvarar för att det finns välfungerande och ändamålsenliga processer, verktyg och metoder för kommunikation, för att kunna ge ett professionellt stöd i organisationen. I enhetens ansvar ingår, utöver kommunikationsproduktion, kampanj och evenemang, även press- och mediearbete, utveckling och förvaltning av myndighetens webbplatser och digitala kanaler. Kommunikationsenheten består av 15 medarbetare och leds av kommunikationschefen.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som kommunikatör inom produktion och projekt ingår projektledning och ansvar för planering, genomförande och utvärdering av externa kommunikationsaktiviteter och större kommunikationsprojekt. Projekten kan utgöra kommunikation inom regeringsuppdrag, produktion av informationskampanjer och samordning av större evenemang. I arbetet ingår även rådgivning till chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Du skapar innehåll och publicerar i våra digitala kanaler, till exempel sociala medier och webbplatser. Du deltar i upphandling och håller i kontakten med våra kommunikationsbyråer, filmproduktionsbolag och andra leverantörer. Du arbetar självständigt eller i team med kollegor. Du bidrar och stöttar i pressarbetet kring dina projekt. Du deltar också i andra arbetsuppgifter som kan förekomma på enheten vid behov, så som vår upplysningstjänst Fråga DO.Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig med
• akademisk utbildning inom kommunikation/medier eller motsvarande utbildning som DO bedömer likvärdig och relevant
• minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med kommunikation, planering, rådgivning och målgruppsanpassning
• aktuell erfarenhet av att arbeta med innehåll i digitala kanaler samt vana av att producera text, bild och filmklipp för sociala medier
• erfarenhet av att arbeta med stora möten, event och kampanjer
• aktuell erfarenhet av projektledning vilket innebär att planera, leda och följa upp projekt
• kunskap om informationstillgänglighet
• aktuell erfarenhet av publicering i digitala kanaler och goda kunskaper i Site vision eller liknande publiceringsverktyg samt verktyg för hantering av bild och rörligt material
• goda kunskaper om samhället och svensk statsförvaltning
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Du ska även ha
• ta ansvar, arbeta självständigt, driva arbetet framåt och slutföra det inom givna ramar
• samarbeta, vara lyhörd och skapa goda relationer
• på ett prestationsinriktat och initiativtagande sätt arbeta mot stundvis krävande tidsramar och mål
• arbeta operativt såväl som strategiskt
• hantera, prioritera och växla mellan flera arbetsuppgifter och svårighetsgrad
• vara noggrann, analytisk och kunna kvalitetssäkra ditt och andras arbete
• analysera, kommunicera och dela med dig av komplex information på ett målgruppsanpassat och tillgängligt sätt i olika kanaler
• vara lösningsinriktad och öppen för verksamhetens behov
• ha ett prestigelöst och omdömesgillt förhållningssätt och kunna dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
• visa lojalitet med DO:s uppdrag och värdegrund
• bemöta människor med respekt.
Meriterande
• aktuell erfarenhet av redaktionellt arbete och pressarbete
• erfarenhet av förändringskommunikation och krishantering
• erfarenhet av arbete med samhällsfrågor inom offentlig verksamhet
• erfarenhet av tillgänglighetsarbete i digitala kanaler
• erfarenhet av grafisk formgivning
• kunskap inom fler språk utöver svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna. Befattningarna är tillsvidareanställningar med provanställning i sex månader. Tillträde så snart som möjligt.
Om DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering.
Vi är ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på www.do.se.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.
Kontaktperson är rekryterande chef Linda Romanus eller HR-specialist Nike Gårdinger. Fackliga företrädare är Matilda Davin Omar för Saco och Camilla Arnesen för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela det till den HR-specialist som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 23 januari 2026 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/
alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2025/9449. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diskrimineringsombudsmannen
(org.nr 202100-6073), http://www.do.se Jobbnummer
