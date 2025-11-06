Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län / Hälsoskyddsjobb / Nyköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Nyköping
2025-11-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Södermanlands län i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Länsstyrelsen i Södermanland söker en djurskyddshandläggare till enheten för djurskydd och veterinära frågor.
Inom enheten arbetar vi med frågor som gäller hälsa hos djur och människor. Enheten ansvarar för kontroll av att lantbruksdjur och sällskapsdjur sköts enligt djurskyddslagens krav. Enheten ansvarar även för livsmedels- och foderkontroller av primärproducenter, förprövning av stallbyggnader, ärenden gällande tillsyn över hundar och katter, smittskyddsfrågor och andra veterinära uppgifter.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som handläggare på enheten för djurskydd och veterinära frågor arbetar du med handläggning och kontroller rörande tillstånd för verksamheter med häst, hund, katt och andra sällskapsdjur, besiktning av djurtransporter, kontroll av vilthägn, planerade kontroller av lantbruksdjur. Du tar emot anmälningar om vanvård av djur och gör utredningar och kontroller i anmälningsärenden, hanterar underställelser från polisen samt verkställer beslut om omhändertaganden.
Vidare kommer du även att arbeta med förprövning. Förprövningsområdet innefattar exempelvis handläggning av ansökningar om förprövning, efterhandsprövningar samt besiktning av djurstallar. Arbetet omfattar även att omvärldsbevaka frågor som rör vår verksamhet att utveckla och förbättra interna processer.
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning till agronom, etolog eller miljö- och hälsoskyddsinspektör. Alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Goda kunskaper inom relevant lagstiftning och om riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer.
- Goda kunskaper inom Officepaketet.
- En god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av handläggning av ärenden och erfarenhet av att självständigt arbeta med kontroll/ tillsyn inom Länsstyrelsen, annan statlig myndighet eller kommun
- Kunskaper inom systemen Platina och DSK.
- Utbildning inom byggnation och ventilation i djurstallar.
- Praktisk erfarenhet av arbete med lantbruksdjur.Dina personliga egenskaper
- Du är driven, mycket ansvarstagande och lojal mot arbetsgivaren och dina medarbetare.
- Du har lätt för att skapa och bibehålla relationer såväl internt som externt.
- Du behärskar stressiga situationer
- Du är lyhörd och empatisk.
- Du är stabil och trygg i dig själv och bekväm med att ställa de krav som behövs och att fatta beslut som kan uppfattas som besvärliga/ingripande. Arbetet kan stundtals vara psykiskt påfrestande och det är viktigt att du har en personlig mognad och kan skilja mellan det personliga och det professionella.
- Du är noggrann och ansvarar självständigt för att administrera och strukturera ditt eget arbete.
- Du trivs med att vara en del av en arbetsgrupp samtidigt som du är mycket duktig på att arbeta självständigt
Vi fäster stor vikt vid personlig lämpligheten och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat under 1 år med start 1 april 2026 (eller enligt överenskommelse).
Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av avdelningschef David Hansevi (t.o.m 16/11) eller rekryterande chef Gabrielle Danielsson (fr.o.m 17/11).
Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel 010-223 40 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 7 december 2025.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av
innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR
• enheten för att få hjälp med din ansökan
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-8361-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Södermanlands län
(org.nr 202100-2262) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Södermanlands Län Kontakt
David Hansevi (t.o.m 16/11) 010-2234000 Jobbnummer
9591580