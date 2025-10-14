Djurskötare mjölkproduktion
2025-10-14
Vi söker dig som är ko-intresserad och vill jobba som djurskötare på vår gård med mjölkproduktion. Äspetorp ligger i Stjärnhov mitt i Södermanland och vi har 360 mjölkkor och 300 ungdjur i moderna lösdriftsstallar och robotmjölkning.
Som djurskötare jobbar du i ett team med förekommande daglig skötsel av djuren, till exempel uppföljning av kor på larmlistor, rengöringsarbeten, kalvskötsel samt flytt av djur.
Viss körning av maskiner ingår och kunskap i seminering och förebyggande klövvård är meriterande.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och vi tillämpar provanställning.
Kollektivavtal finns. Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: paula@aspetorp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pönniäinen, Paula
Äspetorp Oppgården 1 (visa karta
)
646 96 STJÄRNHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pönniäinen Paula Kontakt
Lantbrukare
Paula Pönniäinen paula@aspetorp.se 0702316147 Jobbnummer
9554872