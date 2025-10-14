Djurskötare mjölkproduktion

Pönniäinen, Paula / Djuruppfödarjobb / Gnesta
2025-10-14


Visa alla djuruppfödarjobb i Gnesta, Nykvarn, Trosa, Södertälje, Salem eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Pönniäinen, Paula i Gnesta

Vi söker dig som är ko-intresserad och vill jobba som djurskötare på vår gård med mjölkproduktion. Äspetorp ligger i Stjärnhov mitt i Södermanland och vi har 360 mjölkkor och 300 ungdjur i moderna lösdriftsstallar och robotmjölkning.
Som djurskötare jobbar du i ett team med förekommande daglig skötsel av djuren, till exempel uppföljning av kor på larmlistor, rengöringsarbeten, kalvskötsel samt flytt av djur.
Viss körning av maskiner ingår och kunskap i seminering och förebyggande klövvård är meriterande.
Tjänsten är tillsvidare på heltid och vi tillämpar provanställning.
Kollektivavtal finns. Tillträde 1 december eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: paula@aspetorp.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pönniäinen, Paula
Äspetorp Oppgården 1 (visa karta)
646 96  STJÄRNHOV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pönniäinen Paula

Kontakt
Lantbrukare
Paula Pönniäinen
paula@aspetorp.se
0702316147

Jobbnummer
9554872

Prenumerera på jobb från Pönniäinen, Paula

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Pönniäinen, Paula: