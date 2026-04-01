Djurskötare mjölkproduktion
2026-04-01
Äspetorp är en modern mjölkgård med robotmjölkning och vi har idag ca 370 kor som mjölkas av 7 robotar. Dessutom föder vi upp våra egna kvigkalvar till rekrytering och alla djur går i moderna lösdriftsstallar.
Gården ligger i Södermanland strax utanför samhället Stjärnhov i Gnesta kommun. På vår hemsida www.aspetorp.se
finns mer information om oss.
Vi söker nu en medarbetare till vårt arbetslag som består av 5 i ladugården och 2-3 säsongsarbetare. Du är djurintresserad och har lantbruksutbildning med några års tidigare erfarenhet av att sköta mjölkkor. Seminkunnig är starkt meriterande.
Lön enligt kollektivavtal och tillträde efter överenskommelse.
Vi tar emot ansökan via e-post paula@aspetorp.se
och intervjuar löpande. För frågor om tjänsten ring 070 231 6147.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: paula@aspetorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djurskötare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pönniäinen, Paula
, http://www.aspetorp.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pönniäinen Paula Jobbnummer
9831657