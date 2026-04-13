Distriktssköterska till växande Vårdcentralen Burlöv
2026-04-13
Vårdcentralen Burlöv är en privat vårdcentral som bedriver offentligt finansierad primärvård på uppdrag av Region Skåne. Hos oss kombineras tryggheten i ett stabilt vårduppdrag med det privata företagets närhet, engagemang och möjlighet till snabba förbättringar.
Vårdcentralen Burlöv finns i nyrenoverade lokaler inne på Burlöv Center. Sedan starten i februari 2022 har vi vuxit snabbt och har idag cirka 4900 listade patienter. Vi är en modern och växande vårdcentral med god stämning, högt i tak och nära samarbete mellan alla professioner. Hos oss står patienternas behov alltid i centrum.
Vi fortsätter att utvecklas och har nyligen startat barnmorskemottagning (BMM), samtidigt som vi ansvarar för särskilt boende (SÄBO) på uppdrag av kommunen. Som utbildningsvårdcentral tar vi regelbundet emot studenter inom flera professioner, vilket skapar en lärande och inspirerande arbetsmiljö.
Nu söker vi en engagerad distriktssköterska som vill bli en viktig del av vårt team och vara med på vår fortsatta utvecklingsresa.
En stor fördel hos oss är läget i Burlöv Center med goda kommunikationer, restauranger, serviceutbud och fri parkering för personalen.
Omfattning
Heltid, deltid eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och anpassas efter din kompetens och erfarenhet. Exempel på arbetsuppgifter:
• Telefonrådgivning och triagering
• Egen mottagning med bedömning och behandling
• Sedvanligt mottagningsarbete inom primärvård
• Vaccinationer och förebyggande arbete
• Samverkan med läkare, undersköterskor, kommunen och andra vårdgivare
• Delaktighet i utveckling av rutiner och arbetssätt
Det finns även möjlighet till utökat ansvar inom särskilda områden för dig som är intresserad av utveckling och ledarskap.Kvalifikationer
• Legitimerad distriktssköterska
• Erfarenhet från arbete inom primärvård är meriterande
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God datorvana
Vi söker dig som
• Är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Har gott bemötande och sätter patienten i fokus
• Trivs med teamarbete och bidrar till god arbetsmiljö
• Vill utvecklas tillsammans med verksamheten
Vi erbjuder
• Arbete i en växande och framtidsinriktad verksamhet
• Trevliga kollegor och nära samarbete mellan professioner
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
• Konkurrenskraftiga villkor
• Fri parkering och attraktiv arbetsplats i köpcentrum
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: ashraf.alidani@vcburlov.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N & M Medical AB
(org.nr 559269-1629)
Kronetorpsvägen 2
)
232 37 ARLÖV Arbetsplats
Vårdcentralen Burlöv Jobbnummer
9851982