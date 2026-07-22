Distriktssköterska till vårdcentralen Tullholmen
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2026-07-22
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Vill du arbeta på en modern vårdcentral där patienten står i centrum och där samarbete, utveckling och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen? Nu söker vi en engagerad distriktssköterska som vill vara med och utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Tullholmen ligger centralt i Karlstad och vi har i dag 28 medarbetare.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi värnar om samarbete, utveckling och ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med stora möjligheter att påverka och utveckla både verksamheten och din egen kompetensPubliceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska hos oss får du en varierad och stimulerande roll där du möter patienter genom livets alla skeden. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i vårt tvärprofessionella team.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Egen mottagning med bedömning, behandling och uppföljning av patienter.
• Rådgivning via telefon och digitala vårdkontakter.
• Planerade och akuta patientbesök.
• Hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Hos oss finns även specialistsköterskemottagningar inom bland annat diabetes, hjärtsvikt, astma/KOL och demens, vilket skapar möjligheter till utveckling och fördjupning inom ditt specialistområde. Som utbildningsvårdcentral ser vi handledning av studenter som en viktig och stimulerande del av vårt uppdrag. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska med några års erfarenhet och som känner dig trygg i din professionella roll. Det är meriterande med specialistkompetens inom diabetes, hjärtsvikt, demens eller astma/KOL. Samt erfarenhet av digitala vårdbesök, exempelvis genom Visiba Care eller liknande system.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har samtidigt en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du har ett gott bemötande och en kommunikativ förmåga som skapar förtroende hos både patienter, anhöriga och kollegor. Som person är du stabil, flexibel och lösningsorienterad. Du trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där vi tillsammans bidrar till en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Tullholmen Kontakt
enhetschef
Helena Norlin 010-8318669 Jobbnummer
10008731