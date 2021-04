Distriktssköterska till Vårdcentralen Staffanstorp - Region Skåne, Primärvården - Sjuksköterskejobb i Staffanstorp

Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Staffanstorp2021-04-15Gör skillnad. Varje dag.Söker du en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad, såväl för patienter som för verksamheten? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Staffanstorp! Under 2020 års medarbetarundersökning (Springlife) fick vi väldigt fina resultat, detta är vi stolta över och det har motiverat oss att utvecklas vidare. Vi söker därför dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill slå följe med oss mot målet som Skånes bästa vårdcentral!Vårdcentralen Staffanstorp är en stor vårdcentral med ett brett primärvårdsutbud och goda pendlingsmöjligheter till både Lund och Malmö. Hos oss finns ett stort engagemang för att utveckla verksamheten och vi har en bred samverkan med den växande kommunen. Vår kompetens finns samlad i rymliga lokaler och totalt är vi runt 35 medarbetare som tillsammans tar hand om vårdcentralens cirka 12 000 listade patienter.2021-04-15Vårdcentralen har under senaste åren genomgått en mycket positiv utveckling och kan därför erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete. Hos oss får du även tillfälle till goda utvecklingsmöjligheter, bland annat i form av fortbildning. Vi som arbetar här värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård.Hos oss arbetar du bland annat med telefontriagering och mottagningsarbete. Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt vidareutbildad distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom primärvården och kunskaper i journalsystemet PMO ses det som meriterande.Vi ser gärna att du som söker är en kommunikativ person och att du har god samarbetsförmåga med såväl patienter, deras anhöriga och kollegor. Vidare ser vi det som en självklarhet att du har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Att arbeta med människor ställer höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och lösningsfokusering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-06Region Skåne, Primärvården5692827