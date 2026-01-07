Distriktssköterska till Vårdcentralen Löddeköpinge
2026-01-07
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du utvecklas i din profession på en vårdcentral med stark teamkänsla och stort engagemang? Hos oss i Löddeköpinge blir du del av en arbetsplats där delaktighet, inflytande och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen. Vi söker dig som är en engagerad och driven sjuksköterska eller distriktssköterska och som vill vara med och fortsätta utveckla både verksamheten och din roll i den.
Vårdcentralen Löddeköpinge ligger på bekvämt pendlingsavstånd från Lund, Malmö, Landskrona och Helsingborg och har cirka 12 000 listade patienter i en välmående del av Kävlinge kommun. Här arbetar omkring 48 medarbetare i ett tvärprofessionellt team där omtanke, respekt och lagarbete är centralt. Vi erbjuder en stabil och utvecklingsinriktad arbetsmiljö med specialmottagningar inom bland annat barnhälsovård, diabetes och astma/KOL. Vår diabetesmottagning är certifierad och vi driver aktivt kvalitetsarbete för att säkerställa en trygg och jämlik vård.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska eller distriktssköterska arbetar du med mottagningsarbete, telefonrådgivning och triagering. Din roll är central och kräver nära samarbete med andra professioner. Du bidrar till att utveckla vårdcentralens arbetssätt och är en viktig del i vårt gemensamma arbete för en trygg och tillgänglig primärvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, eller dig som har en vidareutbildning som distriktssköterska. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete på vårdcentral och kunskap om journalsystemet PMO.
Som person ser vi att du är initiativrik och engagerad i ditt arbete samt att du bidrar till vårt redan goda arbetsklimat. Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Därtill har du ett gott bemötande gentemot såväl kollegor som patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
