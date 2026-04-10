Distriktssköterska till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du jobba på en arbetsplats med högt i tak och god stämning där du har möjlighet att påverka? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi välkomnar nu en distriktssköterska som vill vara en del av vårt fantastiska team med kompetenta och engagerade kollegor på Vårdcentralen Landborgen!
Vårdcentralen Landborgen är en modern vårdcentral som idag är Helsingborgs största vårdcentral och är belägen i hjärtat av staden med närhet till centrum, skog och hav. Vi har ett stort förtroende hos våra cirka 13 800 listade patienter.
Enheten består idag av 58 entusiastiska medarbetare med ett gott arbetsklimat. Här strävar vi efter god vård med kontinuitet samt teamarbete inom och utanför professionsgränserna. Vi är en välbemannad vårdcentral med specialister i allmänmedicin, AT- och ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, kuratorer, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator (REKO) och fysioterapeuter. Vi har välutvecklade specialistmottagningar inom diabetesvård, astma/Kol, demens, äldrevård och livsstil.
Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella rondteam där samtliga professioner träffas vid två tillfällen i veckan och går igenom patientfall. Detta skapar kontinuitet, trygghet, kompetensförsörjning och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid att ha en bra arbetsmiljö med variation i arbetet samt med möjlighet till individuella scheman.
Arbetsuppgifter
I rollen som distriktssköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter och god gemenskap. Du kommer framför allt att arbeta med mottagningsarbete men också med en liten del telefonrådgivning, triagering och 1177.
Distriktssköterskan Edda berättar:
• Att vara distriktssköterska är både varierande och givande. En vanlig dag kan innehålla allt från telefonrådgivning till att behandla sår, bedöma hudproblem eller administrera läkemedel. Det är mötet med patienten som gör jobbet så speciellt, att få lära känna människan bakom symptomen och förstå deras bakgrund och deras behov.
Jag minns särskilt en patient som hade kämpat med ett sår i flera månader. När det äntligen läkte kom hon tillbaka bara för att visa upp sitt ben och berätta hur mycket det hade betytt för henne. Det är sådana stunder som gör arbetet så givande. Ett sår kan vara mer än bara ett medicinskt problem. Att respektera patientens upplevelser och samtidigt använda vetenskapliga metoder för att hjälpa dem vidare är en utmaning jag uppskattar. Dessutom är kombinationen av självständigt arbete och möjligheten att samarbeta med ett fantastiskt team något som gör jobbet meningsfullt och roligt.
Du kommer erbjudas regelbunden fortbildning för att utvecklas i yrkesrollen. Du arbetar tvärprofessionellt nära dina kollegor. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Vi erbjuder dig en utvecklande och stimulerande arbetsplats som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård och med vidareutbildning till distriktssköterska. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du är utbildad inom diabetesvård och i så fall finns det möjlighet till egen mottagning inom detta område.
För att trivas i rollen ser vi att du är positiv, ansvarstagande och noggrann. Du har ett flexibelt, patientfokuserat och serviceinriktat förhållningssätt samt förmågan att behålla lugnet när tempot är högt. Du som söker trivs med att arbeta i team och har hög social kompetens samtidigt som du har vana av att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi löpande med urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318487".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Rebecca Lévai, Teamledare 0724631324
