Distriktssköterska till Vårdcentralen Dalby
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2025-10-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vårdcentralen Dalby, Sveriges första vårdcentral, finns en mil utanför Lund och har ungefär 12 500 listade patienter. Vi är en hälsovalsenhet med barnhälsovård och väl utbyggd rehabilitering, även vad gäller psykisk ohälsa.
Hos oss hittar du 60 drivna och engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera en god tillgänglighet och högkvalificerad primärvård till våra patienter. Med ett stort engagemang arbetar vi kontinuerligt med att förbättra sättet vi arbetar på för att kunna ge ännu bättre vård. En viktig nyckel för att lyckas med att skapa en hållbar verksamhet, är att vi har och fortsätter att utveckla en arbetsgrupp, där alla trivs och vill åt samma håll. Vi är också hbtqi-certifierade sedan 2022.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Är du legitimerad sjuksköterska och vill jobba inom primärvården? Är ett gott bemötande och service en självklarhet för dig? Då är detta tjänsten för dig!
Hos oss har du en central och betydande roll på vårdcentralen där du är en viktig länk för patienten. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat mottagningsarbete, telefonrådgivning och triagering på plats. Vi bedriver regelbundet ett förändringsarbete för att skapa god tillgänglighet för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning på ett år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs det att du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Är du utbildad distriktssköterska är detta meriterande för tjänsten. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård ses även detta som meriterande, likaså om du har kunskaper i journalsystemet PMO.
För att trivas hos oss tror vi att du gillar att arbeta både självständigt och i grupp där du värdesätter ett gott samarbete, både inom och utanför arbetsgruppen. I ditt arbete är du ansvarstagande och har en positiv inställning. Vidare värdesätter vi din förmåga att kommunicera väl och att tillämpa ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Observera att denna tjänst finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till samma huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.
I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Liv Arnrud, Enhetschef 046-275 27 21 Jobbnummer
9571853