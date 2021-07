Distriktssköterska till ordinärt boende i Biskopsgården - Göteborgs kommun - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-07-05I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-07-05Är du vår nya kollega i Biskopsgården? Vi söker nu en distriktssköterska till vårt team i ordinärt boende. Vi utgår tillsammans från kontor på Svartedalsgatan 2. Arbetsplatsen präglas av ett gott samarbete, vi är välkomnande, har en god sammanhållning och trivs med att arbeta tillsammans.I rollen som distriktssköterska blir din uppgift att få patienten att känna sig trygg genom god vård, du tar tillvara det friska samt tillgodoser omvårdnadsbehoven inom ditt ansvarsområde. Vi arbetar aktivt med vår förskrivningsrätt och distriktssköterskans roll i den kommunala hemsjukvården vilket innebär att bedöma patientens behov av stöd, vård och behandling samt genomföra och följa upp. I arbetsuppgifterna ingår att planera och leda arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående. Du samverkar med kollegor, läkare, omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, alla är en viktig del i helheten kring våra patienter. Du arbetar även med att handleda och delegera hälso- och sjukvårdsinsatser till andra professioner.För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Programmet utformas individuellt i dialog mellan dig som nyanställd, din enhetschef och din handledare.Vem blir din chef?Ulrika Pramås har själv arbetat inom hemsjukvård och har god förståelse för det dagliga arbetet som sjuksköterska. Hon har ett relationskapande ledarskap, är lyhörd och tycker att tydlig kommunikation är viktigt. "Jag vill att varje medarbetare ska känna sig sedd," säger hon. Med Ulrika som chef arbetar du med frihet under ansvar. "Jag litar på mina medarbetare och tror på att alla arbetar för att ge kvalitativ vård till våra patienter.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning till distriktssköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom yrket. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.En viktig del i uppdraget som sjuksköterska är mötet med den enskilde samt våra samarbetspartners, där arbetsmoral och lojalitet är fokus, vi lägger därför stor vikt vid att du som söker har ett gott bemötande i din roll som sjuksköterska. Du trivs med arbete i team och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och övriga professioner som du möter i ditt arbete.Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. I din roll agerar du på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag som distriktssköterska.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudandenVill du veta mer om möjligheter och karriärvägar inom hemsjukvården i Göteborgs stads gå in på Levla-webben: http://goteborg.se/levla När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-01Göteborgs kommun5845788