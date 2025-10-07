Distriktssköterska med arbetsledning
2025-10-07
Information om arbetsplatsen
Vi är en liten familjär vårdcentral belägen på gångavstånd från Upplands Väsby pendelstation.
Vi har i nuläget cirka 5000 listade patienter och vår hemsjukvård omfattar idag cirka 70 patienter. Vårt team i hemsjukvården består av tre sjuksköterskor och en undersköterska. Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta till viss del administrativt och resterande tid kliniskt i hemsjukvården. Du går på hembesök, sköter förskrivningar samt utför sedvanligt förekommande arbetsuppgifter inom hemsjukvården. Det finns även möjlighet för en egen distriktssköterskemottagning.
Du har övergripande ansvar för den dagliga verksamheten och stöttar personalen i planering av hemsjukvården. Du håller i dagliga möten inom hemsjukvården samt veckomöten. Du håller i medarbetarsamtal och lönesamtal en gång per år.
Du ingår i vårdcentralens ledningsgrupp samt har ett nära samarbete med den arbetsledande sjuksköterskan på mottagningen. Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad distriktssköterska med erfarenhet från arbetsledning, hemsjukvård/primärvård. Innehar B-körkort. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har astma/KOL behörighet.Dina personliga egenskaper
Du ser till helheten, är lyhörd, noggrann och har förmåga att leda gruppen men samtidigt arbeta tillsammans som ett team. Du har ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning. Tjänsten är på heltid, arbetstid klockan 07:45-16:30. Friskvård 5000 kr per år.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
