Välkommen till oss på Capio Vårdcentral Badhotellet, en mindre vårdcentral i centrala Södertälje i mycket vackra och nyrenoverade lokaler.
Vi erbjuder en välfungerande vårdcentral med tydliga rutiner, stort inflytande och utvecklingsmöjligheter. På Badhotellet har vi diabetesmottagning, hypertonimottagning, astma/kol mottagning, osteoporosmottagning, rökavvänjning samt psykologmottagning.
Hos oss är samtliga medarbetare och alla professioner nyckelpersoner och mycket viktiga för verksamheten. Därför blir också du en mycket viktig del av vår verksamhet med möjlighet att påverka vården för våra patienter.
Vår population har sista åren förändrats och med det också våra arbetssätt och rutiner så vi utvärderar kontinuerligt vad våra patienter efterfrågar och behöver.
På mottagningen arbetar idag 2,25 specialister inom allmänmedicin, 2 legitimerade läkare, 1,5 distriktssköterskor, 2 Sjuksköterskor, 1 undersköterska, 1 medicinsk sekreterare och 2 psykologer.
Din roll
I rollen som distriktssköterska hos oss har du ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar. Du kommer att jobba med uppgifter såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, förskrivning av förbrukningshjälpmedel och chatt.
Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Astma/KOL-patienter.
På vår mottagning arbetar vi teambaserat för att på bästa sätt ta tillvara på yrkesgruppernas olika kompetenser och för att våra patienter ska få ett så smidigt och effektivt omhändertagande som möjligt.
Vi erbjuder dig
Ett närvarande ledarskap och tätt samarbete med övriga Capio-vårdcentraler, främst i Södertälje.
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje onsdag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig distriktssköterska, gärna med några års erfarenhet av mottagningsarbete inom primärvård. Som person är du prestigelös och bemöter människor med respekt. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du värnar om patientens behov och eftersträvar god kvalitet i ditt arbete. Goda kunskaper i svenska tal och skrift. Vi ser till personlig lämplighet vid en anställning hos oss.
Tycker du att det här låter intressant? Då vill vi höra mer om dig!
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
