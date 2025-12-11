Distriktssjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Vill du utvecklas inom primärvården tillsammans med oss?
Capio Vårdcentral Malmö Singelgatan söker ny kollega!
Hos oss på Capio Vårdcentral Malmö Singelgatan blir du en del av ett härligt och sammansvetsat team på cirka 30 engagerade medarbetare. Tillsammans har vi många års erfarenhet inom primärvård, och vårt gemensamma mål är alltid att ge de bästa förutsättningarna för våra ca 7 000 listade patienter - genom hela livet.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där du får chansen att arbeta både brett och specialiserat. Förutom vårdcentral har vi mottagningar för diabetes, hypertoni, astma/KOL, samt även MVC, BVC och psykolog. Vårt laboratorium är bemannat med undersköterska, vilket ger snabba och smidiga patientflöden.
Hos oss möts du av ett mångsidigt och kompetent team bestående av distriktssköterskor, barnmorskor, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietist, undersköterskor, psykolog, fysioterapeut, läkare, medicinska sekreterare och receptionist.
Här får du möjlighet att utvecklas, bidra med din expertis och vara en viktig del av ett team som gör verklig skillnad - varje dag.
Din roll
Distriktssköterska - med erfarenhet, tycker om att samarbeta och tro på att lärande ska vara en del av vardagen? Då har vi jobbet för dig!
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska och har erfarenhet av arbete på vårdcentral. Har du dessutom specialistutbildning inom astma/KOL ses det som meriterande.
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt. Du har ett starkt engagemang för att erbjuda våra patienter både hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet. Vi tror att du är ansvarstagande, strukturerad och har en god förmåga att organisera ditt arbete. Dessutom ser du möjligheter i utmaningar och vill aktivt bidra till verksamhetens utveckling.
I tjänsten ingår möjlighet att axla rollen som teamledare med ansvar för sjuksköterskor, undersköterskor och den dagliga driften. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar du för att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
Vi har en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum tillsammans med alla medarbetare. Här är det nära mellan idé och beslut tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas.
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Är du distriktssköterska med erfarenhet, driv och ett hjärta för primärvård? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska med några års erfarenhet i bagaget - och gärna med vårdcentralsvana, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är trygg i både person och profession, har ett patientfokuserat arbetssätt och gillar att göra skillnad.
Du är noggrann, flexibel och har en förmåga att växla tempo beroende på vad dagen bjuder på - från lugna samtal till snabba beslut. Du är en lagspelare som gärna tar initiativ, har struktur i tanken och ett varmt bemötande i mötet med både patienter och kollegor.
Tjänsten är på 100% och gärna med tillträde den 15 januari 2026.Så ansöker du
Vi tillämpar provanställning vid tillsvidareanställning, och vi arbetar med löpande urval - så vänta inte för länge med din ansökan!
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Varmt välkommen - vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-12-11
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Sarah Blennerup sarah.blennerup@capio.se +46707779250 Jobbnummer
9639485