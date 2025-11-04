Distriktssäljare DVH Skåne
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-11-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand Impact Sweden AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om oss Brand Impact söker för kunds räkning efter en heltidsfältsäljare i södra Sverige för en tillsvidareanställning. Bolaget är en större leverantör inom dagligvaruhandeln med både egna produkter och agenturer. Produkterna är bland Sveriges mest populära dagligvaror och finns etablerade sedan många år med god distribution där ett par är kategori-kaptener i butik. Din främsta uppgift är att sälja in produkter till dagligvarubutikerna av de varumärken som kommer att ingå i din portfölj. I arbetet ingår även att bevaka kundernas position och samla in data vid dina besök. Ditt resultat kommer utveckla kundernas position på marknaden och du är en stor nyckelspelare i deras framgång.
Vem söker vi? Vi söker en säljare som kan bygga relationer med butikens inköpare, har möjligheten att komma till avslut och leverera goda resultat. Du är van att hantera olika typer av personer, men tappar inte fokus från vad ditt butiksbesök handlar om. Du är pålitlig, strukturerad och kan planera din vardag på eget initiativ.
Du behöver vara social, utåtriktad och älska möten med inköpare. Vi ser gärna att du har jobbat som säljare inom DVH tidigare men dina personliga egenskaper & egna driv väger tyngre oavsett erfarenhet.
Du kommer bearbeta butiker i ett distrikt som geografiskt sträcker sig ungefär mellan Skåne, Blekinge och Halland.
Våra krav på dig som söker
Du är van att bygga och underhålla yrkesmässiga relationer
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna butik/DVH
B-Körkort
God datavana
Meriterande
erfarenhet från dagligvaruhandeln med upparbetade relationer i butik
erfarenhet av nykundsbearbetning
erfarenhet av CRM-system
Vi erbjuder
Starka och intressanta varumärken i portföljen.
Ett roligt, omväxlande arbete med frihet under ansvar.
Engagerade & positiva kollegor.
Kunnig säljledning
Egen tjänstebil
En stabil fast lön + bonus
Arbetstider Mån-Fre mellan kl. 8-17
Vi önskar dig lycka till och varmt välkommen med dig ansökan.
Notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatum då vi ämnar kalla till intervjuer löpande under rekryteringsprocessen.
Lycka till! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), http://www.brandimpact.se/ Arbetsplats
Brand Impact Kontakt
noel.hayek@brandimpact.se noel.hayek@brandimpact.se Jobbnummer
9589012