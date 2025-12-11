Distriktsläkare till Vårdcentralen Nysäter
Region Värmland / Läkarjobb / Säffle Visa alla läkarjobb i Säffle
2025-12-11
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Säffle
, Grums
, Hammarö
, Karlstad
, Kil
eller i hela Sverige
Värmlands bästa allmänläkarjobb är ledigt! Ta chansen att jobba på en liten, välfungerande arbetsplats med god struktur, underbar personalgrupp och gott rykte.
Arbetet hos oss ger dig utmärkta möjligheter att utvecklas vidare i ditt arbetsliv.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Nysäter ligger i Värmlands Nysäter och erbjuder god och nära vård med fast personal. Vi tar emot både läkar- och sjuksköterskestudenter för handledning. Tack vare att alla bidrar med sin kompetens och viljan att göra ett gott arbete upplevs vårdcentralen som en trevlig och välkomnande arbetsplats.
Vårdcentralen är sedan 1 februari 2025 en egen enhet och har just nu listningstak på 3000 patienter. Enheten jobbar kontinuerligt med kvalitetsförbättringar.
Både tjänstgöringsgrad och startdatum för tjänsten kan anpassas vid behov.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta patientnära på vårdcentral såsom besök, uppföljning och utredningar av patienter med diverse symptom och sjukdomar. Möjlighet till att få nöjet att handleda mycket duktiga ST-läkare finnes också. Välfungerande väntelistor och nöjda patienter är också en del av din vardag som distriktsläkare i Nysäter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialistläkare inom allmänmedicin.
För att trivas hos oss tror vi att du är en positiv och engagerad person som tycker om att samarbeta med många olika människor. Ett professionellt och trevligt bemötande av våra patienter och en god laganda är viktiga fokus. Vi värdesätter ansvarskänsla, flexibilitet och en positiv inställning till att aktivt delta i fortsatt utveckling.
Du har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du vill bidra till gemensamma mål. Din stabilitet och trygghet gör att du hanterar utmaningar på ett strukturerat sätt, och du har ett helhetsperspektiv som säkerställer kvalitet i allt du gör.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Låter det som du? Välkommen till oss!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdcentralen Nysäter Kontakt
Louise Emilsson, enhetschef louise.emilsson@regionvarmland.se Jobbnummer
9640302