Distriktsläkare till Vårdcentralen Nysäter
Region Värmland / Läkarjobb / Säffle Visa alla läkarjobb i Säffle
2026-07-13
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Följ med på en utvecklingsresa tillsammans med oss! Region Värmland genomför en satsning framåt inom området Allmänmedicin. Det gäller bland annat lönenivåer för specialistläkare inom vissa geografiska områden, där vårdcentralen Nysäter ingår och omfattar också handledning av ST-läkare.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Nysäter är en liten och välfungerande vårdcentral ute på landsbygden, endast 35minuter från Karlstad i västlig riktning. Vi har just nu ett listningstak på 3000 patienter. En stor del av våra patienter är äldre, vilket ger ett omväxlande och meningsfullt arbete med kontinuitet och helhetsperspektiv. Vi ser långsiktiga relationer som en av våra största styrkor.
Vi har en nära och familjär arbetsmiljö där vi hjälper varandra, fattar beslut tillsammans och värdesätter ett gott samarbete. Den mindre verksamheten innebär korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka både ditt eget arbete och vår fortsatta utveckling.
Hos oss finns också ett starkt engagemang för utbildning. Vi tar emot studenter och ser handledning och kunskapsutbyte som en naturlig del av verksamheten. Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta patientnära på vårdcentral såsom besök, uppföljning och utredningar av patienter med diverse symptom och sjukdomar. Möjlighet till att få nöjet att handleda mycket duktiga ST-läkare finnes också. Välfungerande väntelistor och nöjda patienter är också en del av din vardag som distriktsläkare i Nysäter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialistläkare inom allmänmedicin.
För att trivas hos oss tror vi att du är en positiv och engagerad person som tycker om att samarbeta med många olika människor. Ett professionellt och trevligt bemötande av våra patienter och en god laganda är viktiga fokus. Vi värdesätter ansvarskänsla, flexibilitet och en positiv inställning till att aktivt delta i fortsatt utveckling.
Du har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du vill bidra till gemensamma mål. Din stabilitet och trygghet gör att du hanterar utmaningar på ett strukturerat sätt, och du har ett helhetsperspektiv som säkerställer kvalitet i allt du gör.
Vill du veta mer om satsningen och vilka möjligheter den innebär för dig? Tveka inte att höra av dig, vi berättar gärna mer. Vi ser fram emot att berätta om våra utvecklingsplaner och vad du kan bidra med på vår fortsatta resa framåt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Nysäter Kontakt
Värmlands läkarförbund, nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
10001561