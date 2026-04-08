Distriktsläkare till Vårdcentralen Hagfors Ekshärad
2026-04-08
Vill du vara med och göra verklig skillnad på riktigt?
Visöker nu tre distriktsläkare som vill vara med och utveckla och stärka Vårdcentralen Hagfors Ekshärad. Vill du vara med och bygga en stabil och utvecklingsinriktad vårdcentral där kvalitet, samarbete och patientnytta står i fokus? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Hagfors Ekshärad är en del av Region Värmland och har cirka 10 000 listade patienter. Vi bedriver bred primärvård med patienten i centrum och är en viktig del av hälso- och sjukvården i norra Värmland.
Vi befinner oss i ett läge där vi vill stärka vår läkarbemanning och samtidigt utveckla hållbara och välfungerande arbetssätt. Här finns en engagerad och kunnig personalgrupp med hög kompetens och en stark vilja att utvecklas tillsammans.
Livet i Hagfors
Vårdcentralen är belägen i natursköna omgivningar inom Hagfors kommun. Här bor och arbetar du nära naturen, med tillgång till naturreservat, friluftsliv och ett rikt föreningsliv. I kommunen finns bra skolor, ett aktivt kulturliv och goda möjligheter till fritidsaktiviteter, oavsett om du gillar idrott, friluftsliv eller engagemang i lokalsamhället.
Upptäck fördelarna med att leva, bo och arbeta i Hagfors.
Ditt uppdrag
Som distriktsläkare hos oss får du ett brett och varierat primärvårdsuppdrag där du möter patienter i alla åldrar och med skiftande behov. Du blir en nyckelperson i teamet och i verksamhetens fortsatta utveckling, med goda möjligheter att påverka och förbättra arbetssätt och rutiner.
Arbetet sker i nära samarbete med kompetenta kollegor från olika professioner, där teamkänsla, kontinuitet och gemensamt ansvar är centralt. Vi värnar en stabil läkarbemanning eftersom vi vet att kontinuitet är avgörande för kvalitet, arbetsmiljö och långsiktig utveckling.
Vi har även en seniormottagning för patienter 75+, där vi arbetar strukturerat och proaktivt med våra äldre patienter. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde och vi ser gärna att du vill vara med och vidareutveckla arbetssätt, kontinuitet och kvalitet inom äldrevården.
Ett uppdrag med extra möjlighet att bidra
Primärvården påverkas av den nationella läkarbristen och mindre verksamheter är särskilt sårbara vid läkarbortfall. För oss är det viktigt att arbeta långsiktigt och hållbart för att:
Säkerställa god kontinuitet för våra patienter
Minska beroendet av externa bemanningslösningar
Upprätthålla hög kvalitet i handledning och utbildning
Skapa en stabil och attraktiv arbetsmiljö
Om du har handledarkompetens eller vill utvecklas inom handledning, finns möjlighet att ta ett utökat ansvar för ST-läkare och bidra aktivt till vår kompetensförsörjning. Vid sådant utökat uppdrag kan tidsbegränsade ersättningslösningar bli aktuella, kopplade till tydlig verksamhetsnytta och uppföljning.
Vi arbetar strukturerat och gemensamt inom regionen med dessa frågor för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar, inte kortsiktiga åtgärder.
Vi erbjuder
Vi erbjuder möjlighet att vara med och forma framtidens arbetssätt, samtidigt som du får ett meningsfullt uppdrag där din insats gör tydlig skillnad. Du får goda möjligheter till fortbildning och arbetar i en miljö som präglas av engagemang, samarbete och utvecklingsvilja. Det finns även möjlighet att ta ett utökat ansvar inom handledning och verksamhetsutveckling. Här kan du läsa mer om våra förmåner.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och trygg i din yrkesroll. Du trivs med primärvårdens bredd och ser värdet av både teamarbete och kontinuitet. Det är meriterande om du har handledarkompetens eller ett intresse för utbildningsuppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och en genuin vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2026-04-08Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Kontakt
Nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9842477