Distriktsläkare till vårdcentral Särna
Region Dalarna / Läkarjobb / Älvdalen Visa alla läkarjobb i Älvdalen
2026-01-13
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
, Rättvik
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentralen Särna har cirka 2200 listade patienter och ca 35 medarbetare. Uppdraget är brett och formulerat i överenskommelse med Vårdvalsenheten. Bemanningen på vårdcentralen består av många olika yrkeskategorier med bred kompetens.
Vi erbjuder en trevlig, utmanande och välkomnande arbetsmiljö i glesbygd med stor säsongsvariation. Vi ligger i ett av Sveriges mest attraktiva fjällområden och antalet turistbäddar uppgår till ca 30.000 st. Du har närhet till fjäll, sjöar och vandringsleder med makalös natur och den femte årstiden här!
Under högsäsong (vinter och sommar) har vi utökade öppettider för att möta det ökade akuta patientunderlaget.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen och har högt i tak. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet.
Distriktsläkare till vårdcentral SärnaPubliceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som distriktsläkare på vårdcentral Särna kommer du att arbeta med både planerat och akut mottagningsarbete, där du möter patienter i alla olika åldrar. Du samarbetar med andra professioner som bidrar med sina kunskaper.
Vi ansvarar även för SÄBO/Hemsjukvården och det kan bli aktuellt med arbete inom BVC och MVC. Arbetet sker på vårdcentralen, men i vissa fall också i patientens hemmiljö. Även handledning av läkare under utbildning förekommer. I uppdraget ingår även beredskap under kvällar och nätter, då vi har dygnet runt verksamhet.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Specialistläkare inom allmänmedicin
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort
Du är en kompetent läkare med ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att arbeta både självständigt och i multiprofessionella team. Vi ser gärna att du som person är trygg, flexibel och bidrar till en positiv stämning. Du har god kommunikation med dina kollegor och patienter. Du har ett intresse för att handleda framtida kollegor och du vill bidra till att utveckla verksamheten.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Maud Henriksson +46761078671 Jobbnummer
9681874