Distriktsläkare med omtanke och framåtanda

2026-01-05
Är du specialist i allmänmedicin och söker en vårdcentral där kontinuitet, medmänsklighet och tillit till professionen är bärande principer? Där beslut fattas nära vardagen och där överskott återinvesteras i arbetsmiljö och utveckling? Då kan Bräcke vårdcentral Lokstallarna vara rätt för dig.
Vi söker nu en specialistläkare i allmänmedicin. Tjänsten är på heltid, men kan anpassas efter dina önskemål.
Bräcke Vårdcentral Lokstallarna
Lokstallarnas vårdcentral är en del av den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni. För oss innebär idéburen vård ett långsiktigt primärvårdsuppdrag med fokus på relationer, trygghet och hög medicinsk kvalitet över tid. Vi har cirka 9 000 listade patienter, hög andel med fast läkarkontakt och en välbemannad läkargrupp med sex specialister i allmänmedicin samt fyra ST-, AT- och BT-läkare. Arbetet är organiserat i tre tvärprofessionella team, vilket ger oss goda förutsättningar för samarbete och gemensam reflektion. Med bred kompetens och stort engagemang utvecklar vi verksamheten i nära dialog mellan medarbetare och ledning. Våra patienters upplevelse av gott bemötande och god tillgänglighet, som återkommande lyfts i Nationella Patientenkäten, ser vi som ett kvitto på vårt arbetssätt.
Här kan du läsa mer om oss: https://brackediakoni.se/bracke-vardcentral-lokstallarna/
Din roll
Som läkare hos oss arbetar du med listade patienter och god kontinuitet inom hela primärvårdens uppdrag. Du ingår i ett sammansvetsat team där ansvar delas och handledning av studenter och utbildningsläkare är en naturlig del av uppdraget. Som idéburen verksamhet fattar vi beslut nära verksamheten, vilket innebär stort inflytande för professionen och möjlighet att forma både arbetssätt och innehåll över tid. Tjänsten kan anpassas efter dina intressen, till exempel genom delat ansvar för SÄBO eller BVC tillsammans med kollegor.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och arbetar självständig i patientmötet, samtidigt som du värdesätter samarbete och kollegialt stöd. Med ett lyhört och professionellt bemötande bidrar du till en arbetsmiljö präglad av ansvar, omtanke och framåtanda.
- Legitimerad läkare
- Specialist i allmänmedicin
- Erfarenhet av handledning och förbättringsarbete är meriterande.
Det här erbjuder vi
En välbemannad vårdcentral med hög andel specialister
Listade patienter och goda förutsättningar för kontinuitet
Teambaserat arbetssätt som stärker kvalitet och patientsäkerhet
Inflytande över uppdrag och verksamhetsutveckling
Trygg anställning med kollektivavtal, pensionsförmåner och närvarande ledarskap
Som idéburen arbetsgivare återinvesterar vi våra resurser i människor och verksamhet - för ett långsiktigt och hållbart yrkesliv i primärvården. Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Bräcke diakoni, Bräcke vårdcentral Lokstallarna
Karolina Dalemo, verksamhetschef 076-5032524
