Distriktsläkare
2026-02-02
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
Är du en engagerad och nyfiken Distriktsläkare som vill göra verklig skillnad i människors liv? Lockas du av samhörighet, kompetens och flexibilitet i en vacker miljö? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Hos Capio Vårdcentral Almö förenar vi det lilla teamets sammanhållning och handlingskraft med den breda kompetensen hos våra erfarna kollegor. Vi finns på Almö center på den vackra ön Tjörn, ett stenkast från Tjörnbron med goda pendlingsmöjligheter. Med cirka 5600 listade patienter och över 25 engagerade medarbetare i olika roller samlas vi under samma tak - vårdcentral, BVC och rehab - och skapar trygg och kvalitativ vård i varje möte.
Din roll
Här möter du ett varierat patientklientel, ett nära samarbete mellan professioner och korta beslutsvägar. Vi värdesätter arbetsglädje, kontinuitet och kollegialt stöd.
I din vardag hos oss har du ett omväxlande arbete med utredning och behandling av patienter i alla åldrar. Du har även ansvar för din egna patientlista. Vi arbetar mycket tvärprofessionellt både vid planerade och akuta besök. I arbetet ingår även mobil närsjukvård med hembesök hos patienter samt handledning av AT, ST-läkare och av studenter.
Hos oss sitter läkarna i öppet landskap vilket gör att du lätt får kontakt med dina kollegor. Som läkare får du möjlighet till ett nära samarbete med såväl psykolog som rehab. Du har som läkare ett tätt samarbete med rehabkoordinator i vår väl fungerande sjukskrivningsprocess.
Du får en positiv, prestigelös och utvecklande arbetsmiljö där engagemang och närhet till beslut är självklarheter. Hos oss räknas din röst och du har stora möjligheter att påverka både din egen och verksamhetens utveckling. Vi har tryggheten i en större koncern som ger tillgång till nationell kompetens, utbildning och erfarenhetsutbyte - kombinerat med det lilla och personliga på plats.
Vi erbjuder även:
Kollektivavtal och attraktiva förmåner
Närvarande chef och engagerade kollegor
Kompetensutveckling och handledning - både internt och externt
Friskvårdsbidrag
För att trivas hos oss tror vi att du:
Har ett genuint patientfokus och sätter varje människas behov i centrum.
Är nyfiken, engagerad och vill bidra till förbättringar - både för patienterna och för verksamheten.
Trivs i både självständigt arbete och ser styrkan i att samarbeta i team.
Har lätt att anpassa dig till olika typer av patientmöten och gillar variation i arbetsdagen.
Tar ansvar för din egen utveckling och bidrar aktivt till att upprätthålla hög kvalitet i vården.
Är trygg i din yrkesroll, möter utmaningar med ett öppet sinne och ser möjligheter där andra ser hinder.
Har en positiv laganda, tar egna initiativ och stödjer kollegor.
Värderar noggrannhet, flexibilitet och har ett varmt och professionellt bemötande.
Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
