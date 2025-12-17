Distriktsläkare, 1100 listade patienter, Gottsunda vårdcentral
Gottsunda vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du också ha 1100 på din lista? Välkommen att söka distriktsläkartjänst hos oss!
Nu finns en unik möjlighet att vara med på regionens satsning där vi anställer fler distriktsläkare till Gottsunda vårdcentral. Från januari 2026 är Gottsunda vårdcentral en av Region Uppsalas fyra nya pilotvårdcentraler som med hjälp av statliga medel satsar för att nå målet om 1100 listade patienter per heltidsanställd distriktsläkare. Detta kommer innebära möjligheter till att utveckla primärvårdens uppdrag vad gäller både ökad tillgänglighet, kontinuitet och nya arbetssätt. Var med redan från start! Vi erbjuder flera tillsvidareanställningar på i första hand heltid, deltid kan alltid diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Läs mer om vad en på 1100 listade patienter kan innebära för dig: https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/jobba-hos-nara-vard-och-halsa/1-pa-1100/
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen och i team. Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med goda möjligheter till andra stimulerande uppgifter som till exempel handledning av BT/AT/ST-läkare och ansvar för olika kliniska processer utifrån intresse.
Som en del av arbetet ingår att vara med och utveckla vår verksamhet och det finns goda möjligheter att påverka arbetsupplägg och tidbok och på så sätt har du möjlighet att påverka din arbetsmiljö. Det ingår även viss jour/beredskap såsom det gör inom hela primärvården i Region Uppsala. Vi erbjuder möjlighet att delvis arbeta på distans.
Din kompetens
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. En stor del av våra distriktsläkare arbetar framgångsrikt med den så kallade Gottsundamodellen som är ett utökat triage i telefon och vi ser att du kommer arbeta i samma modell. Eftersom vi nu är i ett skede där vi har stora möjligheter att utveckla vår verksamhet så är det meriterande om du har ett intresse för sjukvårdsutveckling med patienten och patientflöden i fokus. Det är också bra om du uppskattar att arbeta i team kring patienterna med övriga professioner, för att få till effektiva flöden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Gottsunda vårdcentral finns i ljusa, fina lokaler i Gottsunda centrum, i sydvästra delen av Uppsala. Vi har ca 13 000 listade patienter och ungefär 70 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant.
Vår läkargrupp består idag av 4 ST-läkare, 9 distriktsläkare i varierande tjänstgöringsgrad samt AT- och BT-läkare. Vi har ett väl utarbetat koncept vad gäller arbete med beroendeframkallande läkemedel och sjukskrivningar. Gruppen består av trygga medarbetare som har lång erfarenhet av att arbeta på Gottsunda vårdcentral.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer - tillsammans för din hälsa.
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om arbetet eller verksamheten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Frida Sellén på telefon: 018-611 7806 eller e-post: frida.sellen@regionuppsala.se
Gruppchef Malin Lindström på telefon: 072-210 49 13 eller e-post: malin.h.lindstrom@regionuppsala.se
Publiceringsdatum2025-12-17
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer och tillsättning kommer ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Ersättning
