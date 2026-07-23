Distriktsläkare, 1100 listade patienter, Gottsunda vårdcentral
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2026-07-23
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Gottsunda vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Här på Gottsunda vårdcentral erbjuds ett UNIKT tillfälle för dig som distriktsläkare att få arbeta med 1100 patienter på din lista!
Hur skulle du arbeta om du hade 1100 patienter på din lista? Nu finns en unik möjlighet att vara med på regionens satsning där vi anställer fler distriktsläkare till Gottsunda vårdcentral. Från januari 2026 är Gottsunda vårdcentral en av Region Uppsalas fyra nya pilotvårdcentraler som med hjälp av statliga medel satsar för att nå målet om 1100 listade patienter per heltidsanställd distriktsläkare. Detta kommer innebära möjligheter till att utveckla primärvårdens uppdrag vad gäller både ökad tillgänglighet, kontinuitet och nya arbetssätt. Var med redan från start!
Vi erbjuder flera tillsvidareanställningar på 100%, deltid kan alltid diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Läs mer om vad en på 1100 listade patienter kan innebära för dig här (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/jobba-hos-nara-vard-och-halsa/1-pa-1100/)
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter består av mottagningsarbete med omväxlande uppgifter liksom handledning av studenter och AT/BT/ST-läkare. Det finns möjlighet till uppdrag på BVC, SÄBO, UM samt MVC. Det ingår även viss jour/beredskap.
Vi erbjuder möjlighet att delvis arbeta på distans.
Din kompetens
Vi söker dig som är läkare med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du tycker om att jobba i team med patienten i centrum och vill gärna bidra till utvecklingen av verksamheten. Vidare lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Gottsunda vårdcentral finns i ljusa och moderna lokaler i Gottsunda centrum, i sydvästra delen av Uppsala, där generös personalparkering finns att tillgå för enbart 300 kr/månad. Vi har ca 13 000 listade patienter och ungefär 70 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant.
Vår läkargrupp består idag av 4 ST-läkare, 9 distriktsläkare i varierande tjänstgöringsgrad samt AT- och BT-läkare. Vi får goda vitsord av studenter och medarbetare. Vi har en låg personalomsättning och hög kunskapsnivå på hela vårdcentralen. Vi är en varm och empatisk arbetsplats som brinner för medmänniskan.
Vi har ett omtalat och framgångsrikt koncept vad gäller arbete med beroendeframkallande läkemedel och sjukskrivningar. Vår arbetsplats kännetecknas också av innovation och en vilja till förändring och förbättring.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om arbetet eller verksamheten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Frida Sellén på telefon: 018-611 7806 eller e-post: frida.sellen@regionuppsala.se
Gruppchef Malin Lindström på telefon: 072-210 49 13 eller e-post: malin.h.lindstrom@regionuppsala.se
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Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-07-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation och intyg på det som styrker din kompetens och erfarenhet. Vi vill uppmärksamma dig på att återkoppling på din ansökan kommer du få från och med vecka 32, intervjuer kommer därefter att bokas in löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan, då tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH255/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10009958