Distriktschef - Stockholm
Lidl Sverige KB / Chefsjobb / Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Stockholm
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Jobbpitch
Motiveras du av att skapa resultat genom samspel och ett närvarande ledarskap? Trivs du med att ta ett helhetsansvar i en fartfylld miljö där du får vägleda dina team mot gemensamma mål med kundens i fokus? Tveka inte att läsa vidare och ansök nu!
Din roll
Rollen som distriktschef erbjuder dig en omväxlande och fartfylld vardag med dina butiker och din bil som huvudsaklig arbetsplats. Dagligen stöttar du butikschefer och övriga medarbetare i arbetet med att utveckla butikernas drift. Samspel och ledarskap präglar allt du gör, och du använder kommunikation,struktur och uppföljning som verktyg för att vägleda dina team med tydliga mål och med kunden i fokus.
Vidare innebär rollen att:
* Arbeta med hela medarbetarnas livscykel, från rekrytering och utveckling till avslut.
* Skapa en välfungerande struktur i ditt distrikt och arbeta aktivt med optimering för en positiv försäljningsutveckling.
* Värna om och efterleva vårt unika och framgångsrika butikskoncept genom att följa upp och utvärdera insatser för att skapa bästa möjliga förutsättningar för butikernas framgång.
Du ingår i ett team med andra distriktschefer och rapporterar till försäljningschef.Publiceringsdatum2026-01-09Profil
För att trivas och lyckas i rollen som distriktschef finner du stor motivation i att se andra växa och har förmågan att engagera och inspirera dina team mot gemensamma framgångar. Du är trygg i ditt ledarskap och har en djup förståelse för att ett välfungerande samspel och ett starkt teamarbete är grunden för att nå goda resultat. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt möter du nya utmaningar med lugn och har lätt för att anpassa dig när förutsättningar ändras.
Vi ser också att du har:
* En akademisk examen, exempelvis inom ekonomi, ledarskap eller personal.
* En god kommunikativ och analytisk förmåga, där du använder coachning, lyhördhet och uppföljning som naturliga verktyg i din roll.
* Tidigare ledarerfarenhet som gör dig trygg i chefsrollen och i att vägleda andra medarbetare.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
* B-körkort och en positiv inställning till resande tjänsten, då du har ansvar för ett antal butiker.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet från butiksverksamhet, detaljhandel eller annan snabbrörlig bransch.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem.
I rollen ingår förmånsbil.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
o Gå in via länken "sök nu"
o Fyll i formuläret
o Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av telefonintervju, urvalstester, personlig intervju och digital referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna. Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 1 februari 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobb006@lidl.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Körkort
