Distrikts-/sjuksköterska med diabeteskompetens
2025-12-17
Vi söker distriktssköterska/sjuksköterska med diabeteskompetens.
Tjänstegrad 80%, kan diskuteras
Arbetsuppgifterna varierar mellan egen mottagning, telefonrådgivning, patientkontakt via 1177 och planerade och akuta patientbesök.
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och har gärna diabeteskompetens.
Praktikertjänst Vårdcentralen Bohuslinden är en bred allmänmedicinsk verksamhet och mottagningen ligger precis intill havet med Strömstads skärgård som utsikt.
Här arbetar 32 engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier så som distriktsköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, psykologer och läkare. Vi strävar efter att arbeta tillsammans så mycket som möjligt och ha ett öppet klimat bland kollegorna oavsett yrkeskategori.
Vårdcentralen servar cirka 9000 patienter och arbetsplatsen präglas av korta beslutsvägar.
Vi arbetar i journalsystemet J4.
Dröj inte med din ansökan, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Praktikertjänst
Om Praktikertjänst

Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
