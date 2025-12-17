distributör vikarie Cykel
Svensk Hemleverans HB / Budjobb / Norrköping Visa alla budjobb i Norrköping
2025-12-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Hemleverans HB i Norrköping
Vill du vara med och främja demokratin och sprida det fria ordet? Är du en person som föredrar att arbeta självständigt och som får energi av egentid? Ser du dig själv som en nattuggla som fungerar allra bäst när andra sover? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi på Svensk Hemleverans söker nu distributörer till vår verksamhet. Som distributör har du ett av våra viktigaste jobb. Det är du som tar oss över mållinjen, som tar våra produkter hela vägen hem, varje dag.
I rollen ansvarar du för att leverera tidningar, brev och paket hem till slutkunden. Arbetet utförs i regel på natten, så att våra prenumeranter varje morgon kan läsa och ta del av nyheterna, till dagens första kopp kaffe.
Du arbetar med cykel.
Vi erbjuder dig vackra soluppgångar, konditionsträning på arbetstid, tid för reflektion samt samhörighet och gemenskap med kollegorna.
Arbetet ställer inte några krav på förkunskaper. Vi värdesätter i stället din inställning och förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du behöver vara noggrann och ha en hög servicekänsla, vara minst 18 år och kunna kommunicera på svenska eller engelska.
B-körkort är ett krav även om du kör cykel.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Hemleverans HB
Svensk Hemleverans Jobbnummer
9650921