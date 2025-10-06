Distributör Kungsbacka | Tillsvidare
Vill du ha ett flexibelt nattjobb där du gör skillnad i Kungsbacka
Hos VTD söker vi dig som trivs med att arbeta självständigt, gillar när det händer saker och vill vara en del av ett team som ser till att människor får sina tidningar och paket i tid varje natt, året runt.
Som distributör i Kungsbacka blir du en viktig del av vår verksamhet. Du möter stillheten på natten, kör tryggt genom staden och ser till att våra kunder vaknar till en fungerande morgon.
För att trivas hos oss tror vi att du är: Noggrann och ansvarstagande
Flexibel och gillar att jobba i ett team
Beredd på att kunna framföra både bil och moped i arbete Hos oss får du härliga kollegor, varierande arbetsdagar och chansen att vara en viktig del i vardagen för tusentals människor.
Krav för tjänsten Ett giltigt arbetstillstånd. Ditt arbetstillstånd måste vara beviljat, det vill säga ej pågående hos Migrationsverket.
Du måste vara 18 år eller äldre för att kunna arbeta hos oss.
Du kan läsa, förstå och skriva längre texter på svenska eller engelska.
B-körkort (svenskt eller europeiskt, internationellt körkort gäller inte).
Meriterande: AM-körkort eller att du är född före 1 oktober 1994 (Moped klass 2).
Tidigare erfarenhet av att jobba som distributör.
Har möjlighet att köra alla fordon.
Om jobbet
Hos oss finns flera typer av tjänster:
* Söndagstjänster - för dig som vill arbeta extra på helger. * Måndag till lördag - för dig som vill ha mer kontinuitet i veckan. * Schemalagda distrikt (7 3 7 4) - för dig som vill ha fasta rutiner.
Arbetet sker nattetid med start omkring 01.00 och du utgår från vår filial i Kungsbacka. Du använder företagsbil som tillhandahålls av VTD.
Start enligt överenskommelse
Utgångspunkt: VTD:s filial i Kungsbacka
Observera att du har arbetsplikt till 07:30 om det skulle bli förseningar.
Är du intresserad? Hör av dig, vi välkomnar dig till vårt gäng på VTD!
Nyfiken? Läs vidare nedan för att se hur jobbet och processen går till Ersättning
