Distributionsförare, Natt.
Vi på Smajl Solutions behöver nu stärka upp ytterligare på "Nattskiftet".
Just nu söker vi nya medarbetare till våra natt tjänster.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande jobb sedan tidigare.
God körvana och erfarenhet av handdatorer är att föredra.
Det är en heltidstjänst som är belagd på nattetid.
Vi kör söndag till torsdag, med varierande starttider.
Det är en stor fördel om du har jobbat natt tidigare så du vet vad det innebär.
Även en stor merit om du kört distribution innan.
Det vi söker hos våra medarbetare är:
• Punktlighet
• Noggrannhet
• Ärlighet
• God lokalkännedom
• God kunskap i svenska, tal och skrift.
Ansökan tas emot via mail
Märk gärna din ansökan med "B-Kort".info@smajlsolutions.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: info@smajlsolutions.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B-Kort". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smajl Solutions AB
(org.nr 559267-7131)
För detta jobb krävs körkort.
9941950