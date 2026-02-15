Distributionsförare C- kort

British Transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-15


Distributionsförare söks till British Transport i Göteborg .
vi söker nu en engagerad och ansvarsfull distributionsförare för leveranser i Göteborgsområdet. som förare hos oss är du ansiktet utåt mot våra kunder och ser till att gods når fram säkert och i rätt tid .
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
lasting, lossning och säkring av gods.
distribution av pallar ,hantering av frakthandlingar och digital rapportering .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: Br_transportab@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
British Transport AB (org.nr 559245-2097)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9743176

