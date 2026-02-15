Distributionsförare C- kort
2026-02-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos British Transport AB i Göteborg
Distributionsförare söks till British Transport i Göteborg .
vi söker nu en engagerad och ansvarsfull distributionsförare för leveranser i Göteborgsområdet. som förare hos oss är du ansiktet utåt mot våra kunder och ser till att gods når fram säkert och i rätt tid .
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
lasting, lossning och säkring av gods.
distribution av pallar ,hantering av frakthandlingar och digital rapportering .
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: Br_transportab@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
