Distributionschaufförer sökes
2026-02-22
Om rollen
Som distributionschaufför utgår du från vår terminal i Länna i södra Stockholm och levererar dryck till våra kunder inom Storstockholm. Du är ansvarstagande och ser till att varje leverans sker effektivt, säkert och i rätt tid.
Som chaufför hos oss är du bland våra främsta representanter för företaget. Med varje leverans bygger du relationer, skapar positiva upplevelser och är en viktig del av våra kunders vardag. Därför söker vi någon som inte bara är skicklig bakom ratten, utan även gillar det sociala mötet och har en naturlig förmåga att skapa relationer och förtroende.
Arbetstid: 06.00-15.00, vardagar
Anställningsform: tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader
Är du den vi söker?
Grym på att skapa positiva kundupplevelser
Innehar C-körkort (CE är ett stort plus)
Har truckkort, YKB och digitalt färdskrivarkort
Har ADR 1.3 och utbildning för bakgavellyft - meriterande
Trivs med att röra på sig och vara aktiv på jobbet
Är punktlig, ansvarstagande och gillar att jobba självständigt
Vad du får hos oss
Ett stabilt familjeföretag med starka värderingar Ett härligt team med god stämning och samarbete Introduktion och stöd för att du snabbt ska komma in i rollen Varierande arbetsdagar där du får arbeta både fysiskt och socialt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7058675-1854999". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
171 54 SOLNA
