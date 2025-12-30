Distributionschaufför till Schenker Åkeri
2025-12-30
För DB Schenker är medarbetaren den viktigaste framgångsfaktorn. Hos oss bidrar du, tillsammans med 76,000 kollegor världen över, till en samhällsviktig funktion.
Schenker Åkeri AB är ett helägt dotterbolag till DB Schenker. Vi finns på 21 orter i landet och transporterar årligen 8 miljoner paket och godssändningar. Vår verksamhet består av hämtnings-, distributions- och fjärrtrafik inom DB Schenkers inrikes nätverk för gods och paket samt temperaturkontrollerade varor.
Schenker Åkeri AB har ca 1100 fordonsenheter och 1100 anställda över hela landet. Be one team with one goal är en av våra grundläggande värderingar. Vi presterar som bäst när vi jobbar som ett lag. Vi utmanar oss själva och varandra till att varje dag söka ständiga förbättringar och högre målsättningar. Oavsett om det handlar om våra kundrelationer eller våra medarbetare så är det grundläggande att vi alltid står upp för schysst spel. Just nu är vi också mitt uppe i ett spännande omställningsarbete till fossilfria transporter.
Ta möjligheten hos DB Schenker att göra något som är viktigt på riktigt! Vi måste röra oss framåt för att vardagens självklarheter kan förbli just självklara. Du kan röra dig med oss mot något ännu mer effektivt, grönare och bättre. Välkommen att skicka in din ansökan.
Vi söker nu en Distributionschaufför med C/CE-behörighet till vår Hämtnings- och distributionsverksamhet. Som distributionschaufför kör du ut gods från terminal till kund och hämtar in gods från kund till terminal. Rollen som distributionschaufför är ett socialt jobb där under en dag möter både kunder och dina kollegor. Du arbetar dagtid och är ledig på helgerna.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Distributionskörning
Lastning & lossning
Ge god service till våra kunder
Hantering av handdator
I din roll kommer du att ansvara för Schenker Åkeris fordon och gods vilket kräver ett stort ansvarstagande, noggrannhet och ett respektfullt sätt.
Du har:
C-behörighet
CE-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
ADR-intyg
Digitalt förarkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du även CE-behörighet eller erfarenhet av lokal distribution ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är driven och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Information och ansökan
Rollen är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Jönköping. Ersättning enligt kollektivavtal.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Erik Strindhall, Transportchef via erik.strindhall@dbschenker.com
.
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag (8/2 - 2026), så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Denna tjänst är för närvarande en del av DB SCHENKER, som håller på att integreras med DSV. Som en del av denna omvandling kommer du att bidra till framtiden för världens största globala logistikföretag.
