Distributionschaufför för box leveranser (B-Körkort)
2025-10-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun
, Hedemora
, Ludvika
, Hofors
Nu söker vi på Derive erfarna och engagerade budbilschaufförer till ett spännande uppdrag i Borlänge!
Om tjänstenVi söker dig som är pålitlig, punktlig och trivs i en självständig roll med stort ansvar. I denna tjänst arbetar du med paketleveranser till leveransboxar inom ett förutbestämt område. Du kör lätt lastbil och hanterar lastning, lossning samt leverans enligt daglig ruttplanering.
Arbetet kräver att du är strukturerad och har förmåga att arbeta effektivt i ett högt tempo. Då du är företagets ansikte utåt i mötet med omgivningen är det viktigt att du är serviceinriktad och professionell i ditt bemötande.
Krav B-Körkort (minst 1år)
Svenska och engelska i tal och skrift
God fysik (Tunga lyft kan förekomma)
Meriterande Tidigare erfarenhet av distributionskörning
Van att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Vana att arbeta med leveransappar
Vi erbjuderHos oss får du möjlighet att arbeta i ett växande och dynamiskt företag där pålitlighet, kvalitet och ansvar genomsyrar hela verksamheten. Du får tillgång till tydliga rutiner, moderna arbetsverktyg och ett professionellt team som värdesätter samarbete och engagemang. Anställningen omfattar trygga villkor och möjlighet till vidareutveckling inom organisationen.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24. Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Mohannad Alamiri mohannad.alamiri@arenapersonal.com
9547733