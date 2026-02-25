Diskpersonal! Vår- & sommarsäsongen 2026.
Café Grindstugan Trädgårdsfören AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-02-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Café Grindstugan Trädgårdsfören AB i Göteborg
Café & Bar Grindstugan ligger precis innanför grindarna till Trädgårdsföreningen, mittemot Bältespännarparken och Stora Teatern - mitt i hjärtat av Göteborg. Vi har öppet från april till oktober och vår högsäsong är främst under juni, juli och augusti. Under vecka 26-33 har vi öppet varje dag mellan kl. 12.00 och 01.00, med livemusik varje dag.
Vi serverar mat, dryck och fika från café, kök och bar från öppning till stängning, både dag och kväll. Flera kvällar i veckan erbjuder vi dessutom trubadurkvällar och livemusik för våra gäster. Våra öppettider innebär att arbetstiderna kan variera från öppningspass kl. 10.30 till stängningspass kl. 03.00. Detta var lite kort om oss - mer berättar vi när vi ses för ett första möte.
Nu planerar vi för fullt inför en ny, rolig och fartfylld vår- och sommarsäsong och söker fler medarbetare till vår uteservering. Här ligger fokus på att hålla ordning så att det alltid är rent, fint, fräscht och välkomnande. Uteserveringen, och ni som arbetar där, är för många gäster det allra första mötet med Café & Bar Grindstugan. Därför är det extra viktigt att detta möte känns positivt och inbjudande. Självklart är det också viktigt för oss att erbjuda en trivsam och uppskattad arbetsplats som både gäster och personal vill återvända till, om och om igen.
Lite kort om arbetsuppgifterna:
Arbetsdagarna är i regel uppdelade i tre olika pass - öppning, mellan och stängning. Passen skiljer sig åt, men gemensamt för alla är att ha ständig koll på uteserveringen och se till att den alltid är i toppskick. Arbetsuppgifterna består bland annat av att plocka undan disk efter gäster, diska, torka av bord, ställa i ordning stolar, lägga kuddar och dynor på plats, vika filtar, plocka upp och ta bort skräp samt hålla uppsikt över gästtoaletterna. I arbetet ingår även att hjälpa café och bar med påfyllning av dryck. Det finns alltid något att göra på vår uteservering, och självklart har vi alltid gästerna i fokus.
Vi har störst behov av personal under juni, juli och augusti, då det kan bli mycket arbete för den som vill. Före och efter högsäsong handlar det främst om ströpass under eftermiddagar, kvällar och helger.
Minimiåldern är 18 år.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: linus@cafegrindstugan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskpersonal 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café Grindstugan Trädgårdsfören AB
(org.nr 556758-6416)
Gamla Allén 2 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Grindstugan Trädgårdsfören AB, Café Kontakt
Linus Agerblom linus@cafegrindstugan.se Jobbnummer
9764001