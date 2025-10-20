Diskare till Vemdalsfjällen
2025-10-20
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Diskare till Bräjks Matbar & Ski Club i Björnrike
Vi söker en glad och pålitlig diskare som vill bli en del av vårt härliga team i Björnrike!
Arbetet sker både på Bräjks Matbar och Ski Club by Bräjks, två välbesökta restauranger mitt i fjällvärlden.
Om jobbet
Som diskare är du en viktig del av vårt köksteam. Du ser till att disken flyter på, att köket hålls rent och att servisen fungerar smidigt även under högt tryck.
Du gillar tempo, är noggrann och trivs med att arbeta tillsammans med andra.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, punktlig och positiv
Klarar av ett högt arbetstempo
Gillar att jobba i team
Har tidigare erfarenhet av disk eller kök (meriterande men inget krav)
om du saknar erfarenhet kan du med rätt vilja, inställning och energi få möjlighet till anställning och vi lär isf. upp dig på plats
uppskattar fjällivet och skidåkning
Vi erbjuder
Ett roligt och omväxlande jobb i en fantastisk fjällmiljö
Härliga kollegor och en varm arbetsgemenskap
Boende i Vemdalen
Schyssta villkor och rabatterat liftkort
Plats: Björnrike, Vemdalen
Anställningsform: Säsong (december-april)
Omfattning: Heltid / Deltid efter överenskommelse
Ansökan: Skicka din ansökan till jobb@brajks.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: Jobb@brajks.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräjks björnterrassen AB
(org.nr 559540-6306)
Björnrike Terrassvägen 40 (visa karta
)
846 94 VEMDALEN Jobbnummer
9565958