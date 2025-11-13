Diskare till restaurang i Göteborg!
***Ange referens "HRdisk" i din ansökan***
Vi söker en engagerad person som kan jobba som diskare/runner hos oss! Är du strukturerad och trivs med att jobba i en fartfylld restaurangmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vem du är
Du har hög arbetsmoral, hanterar stress väl och har en god förmåga att hålla ordning. Du har ett genuint intresse för restaurangbranschen och känner dig bekväm med att arbeta som diskare. Du rör dig mycket och lyfter tungt, därför är det viktigt att du har god fysik utan begränsningar.
Arbetsuppgifter
Du tar hand om disk från restaurangen och rengöring av köksutrustning samt håller köket rent och fint. Du arbetar i nära samarbete med vårt team för att säkerställa en effektiv och smidig service.
Arbetstider
Vi har öppet alla dagar i veckan från lunch fram till sen kväll, och vi ser gärna att du är flexibel med dina arbetstider. Tjänsten kan innebära både dag- och kvällspass samt arbete under helger.
Tjänstens omfattning: Heltid.
