Diskare till Bomans i Trosa
2026-03-10
Vill du jobba i ett härligt team i sommar? Vi söker nu en diskare till vår restaurang under sommarsäsongen. Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som diskare är du en viktig del av köksteamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att diska porslin, glas och köksutrustning samt hjälpa till att hålla köket rent och organiserat. Arbetet sker i ett högt tempo där samarbete och noggrannhet är viktigt.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och arbetsvillig
Kan arbeta effektivt även när tempot är högt
Är noggrann och gillar att hålla ordning
Kan arbeta kvällar och helger
Erfarenhet från restaurang eller storkök är meriterande men inget krav
Talar och förstår svenska
Är minst 18 år
Vi erbjuder:
Ett roligt och fartfyllt sommarjobb
Trevliga kollegor och god stämning i teamet
Möjlighet att få erfarenhet från restaurangbranschen
Anställningsperiod: Sommar (enligt överenskommelse)
I Trosa hittar du det excentriska, unika och oändligt charmiga boutiquehotellet Bomans. Vi finns mitt i Trosas hamn, endast 7 mil söder om Stockholm. Alla 42 rum är individuellt inredda med föremål insamlade från olika resor runt om i världen.
Maten är klassisk och helst arbetar vi med ekologiska råvaror och det som finns runt oss i skog och mark.
Trosa är full av aktivitet, framförallt på sommaren, och hotellet är fullt av semestrande gäster. Resten av året har vi en blomstrande weekendmarknad där merparten av våra gäster kommer från Stockholm. I veckorna är det konferenser som gäller och vi har många bröllop och fester året om. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bomans i Trosa AB
(org.nr 556525-1542), http://www.bomans.se Arbetsplats
Bomans Hotell & Restaurang Kontakt
Maria Krona maria@bomans.se 0708-199711 Jobbnummer
9788649