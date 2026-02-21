Diskare sökes till El Birria!

El Birria Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-02-21


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos El Birria Group AB i Stockholm

El Birria växer och nu behöver vi förstärka vårt team med en diskare som gillar tempo och ordning. Hos oss är köket hjärtat i verksamheten och disken är en avgörande del för att allt ska fungera.
Tjänsten är deltid med möjlighet till fler timmar.
Arbetstider:
10:00-14:00
17:00-23:00
Vi ser gärna att du kan arbeta något av passen och är flexibel vid behov.

Publiceringsdatum
2026-02-21

Dina arbetsuppgifter
Diska köksutrustning, redskap, tallrikar och glas.
Hålla rent och organiserat i kök och diskrum.
Följa hygienrutiner och säkerställa att allt håller rätt standard.
Hantera avfall och återvinning.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av disk.
Klarar av ett högt tempo och fysiskt arbete.
Är noggrann, pålitlig och kommer i tid.
Talar svenska.
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Arbetsplats: Kista
Ansök redan idag! Vi rekryterar löpande vänta inte med att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@elbirria.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
El Birria Group AB (org.nr 559432-6778)
Isafjordsgatan 30 A (visa karta)
164 40  KISTA

Jobbnummer
9756156

Prenumerera på jobb från El Birria Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos El Birria Group AB: