Diskare sökes till El Birria!
2026-02-21
El Birria växer och nu behöver vi förstärka vårt team med en diskare som gillar tempo och ordning. Hos oss är köket hjärtat i verksamheten och disken är en avgörande del för att allt ska fungera.
Tjänsten är deltid med möjlighet till fler timmar.
Arbetstider:
10:00-14:00
17:00-23:00
Vi ser gärna att du kan arbeta något av passen och är flexibel vid behov.Publiceringsdatum2026-02-21Dina arbetsuppgifter
Diska köksutrustning, redskap, tallrikar och glas.
Hålla rent och organiserat i kök och diskrum.
Följa hygienrutiner och säkerställa att allt håller rätt standard.
Hantera avfall och återvinning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av disk.
Klarar av ett högt tempo och fysiskt arbete.
Är noggrann, pålitlig och kommer i tid.
Talar svenska.
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Arbetsplats: Kista
Ansök redan idag! Vi rekryterar löpande vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: jobb@elbirria.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare El Birria Group AB
(org.nr 559432-6778)
Isafjordsgatan 30 A (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9756156