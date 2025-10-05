Diskare sökes!
2025-10-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi på Ox Lan kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Kökserfarenhet är meriterande
Arbetstider: kl. 12.00-14.00, kl. 17.00-20.00 (kan arbeta båda eller välja en)Publiceringsdatum2025-10-05Dina arbetsuppgifter
Tvätta disk, bestick och glas.
Hålla diskstationen ren och organiserad.
Sortera sopor och tömma sopkärl.
Underhålla och rapportera fel på utrustning.
Fylla på diskmedel och rengöringsprodukter.
Assistera kökspersonalen med enklare uppgifter.
• Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter.
• Samarbeta med köks- och serveringspersonal.Kvalifikationer
Noggrann och organiserad: Håller arbetsområdet rent och ordnat.
Fysisk uthållighet: Klarar att stå och röra sig under långa perioder.
Samarbetsvillig: Trivs med att arbeta i team.
Ansvarstagande: Följer hygien- och säkerhetsföreskrifter noggrant.
Effektiv och snabb: Arbetar snabbt och effektivt.
Flexibel: Anpassar sig till olika arbetsuppgifter och scheman.
Erfarenhet: Meriterande men inte nödvändigt.
Fysisk uthållighet: Klarar fysiskt arbete under långa perioder.
Flexibilitet: Kan arbeta kvällar, helger och helgdagar.
Hygienkunskaper: Förståelse för hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Kommunikation: Effektiv kommunikation med kollegor.
Noggrannhet: Uppmärksam på detaljer.
Ansvarstagande: Punktlig och pålitlig.
Språk: Svenska eller engelska
Plats: Stockholm
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Varierande
Låter detta som något för dig? Ansök idag!
Vid frågor om tjänsten kontakta hello@oxlan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: hello@oxlan.se Arbetsgivare Nordgoo AB
(org.nr 559024-9370)
Sveavägen 86 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ox Lan Beef Noodle Jobbnummer
9540837