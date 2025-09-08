Diskare & Köksbiträde Kungsbacka Värdshus
2025-09-08
Vill du vara en del av vårt team som varje dag serverar god mat med hjärta? Kungsbacka Värdshus söker nu både diskare-köksbiträde för att stärka vårt kök under lunchtid.
Om tjänsten
Vi är en lunchrestaurang som erbjuder praktik och timanställning. Arbetstiderna är fasta och följer våra öppettider under lunchtid. Värdshuset ligger i centrala Kungsbacka, med goda möjligheter att ta sig hit med bil eller kollektivtrafik.
Arbetsuppgifter
Som diskare och köksbiträde kommer du att:
Sköta disk och hålla köket rent och organiserat
Förbereda råvaror och enklare rätter
Assistera kockar och serveringspersonal
Bidra till ett positivt och hjälpsamt arbetsklimat
Vi söker dig som:
Pratar svenska
Är hjälpsam, arbetsam och punktlig
Har ett gott humör och gillar att jobba i team
Erfarenhet är ett plus, men inget krav - vi lär upp dig!
Vi erbjuder:
Praktisk erfarenhet i kök
Ett vänligt och stöttande arbetslag
Möjlighet till fortsatt anställning för rätt person
Ansökan
Skicka din ansökan med kort presentation till kbavardshus@gmail.com
. Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte för länge! Har du frågor? Mejla oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: kbavardshus@gmail.com Arbetsgivare Kba Restaurang AB
(org.nr 559464-4709)
Energigatan 17 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka värdshus Jobbnummer
9498557