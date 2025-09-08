Diskare & Köksbiträde Kungsbacka Värdshus

Kba Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka
2025-09-08


Vill du vara en del av vårt team som varje dag serverar god mat med hjärta? Kungsbacka Värdshus söker nu både diskare-köksbiträde för att stärka vårt kök under lunchtid.
Om tjänsten
Vi är en lunchrestaurang som erbjuder praktik och timanställning. Arbetstiderna är fasta och följer våra öppettider under lunchtid. Värdshuset ligger i centrala Kungsbacka, med goda möjligheter att ta sig hit med bil eller kollektivtrafik.
Arbetsuppgifter
Som diskare och köksbiträde kommer du att:
Sköta disk och hålla köket rent och organiserat

Förbereda råvaror och enklare rätter

Assistera kockar och serveringspersonal

Bidra till ett positivt och hjälpsamt arbetsklimat

Vi söker dig som:
Pratar svenska

Är hjälpsam, arbetsam och punktlig

Har ett gott humör och gillar att jobba i team

Erfarenhet är ett plus, men inget krav - vi lär upp dig!

Vi erbjuder:
Praktisk erfarenhet i kök

Ett vänligt och stöttande arbetslag

Möjlighet till fortsatt anställning för rätt person

Ansökan
Skicka din ansökan med kort presentation till kbavardshus@gmail.com . Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte för länge! Har du frågor? Mejla oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: kbavardshus@gmail.com

Arbetsgivare
Kba Restaurang AB (org.nr 559464-4709)
Energigatan 17 (visa karta)
434 37  KUNGSBACKA

Arbetsplats
Kungsbacka värdshus

Jobbnummer
9498557

