Diskare Helger - La Pasta Veloce Mall Of Scandinavia

Frilen & Zangerl AB / Restaurangbiträdesjobb / Solna
2026-04-16


La Pasta Veloce är en snabbmatsrestaurang som serverar vällagad italiensk mat med fokus på färsk pasta. En restaurang där man erbjuds italienska traditioner på ett modernt vis. Att komma in i restaurangen är som att komma "ut" på en italiensk gata - en miljö inspirerad av fart och racing med tempo, liv och rörelse, i en kombination med italiensk omsorg och tradition. Vi serverar pasta, risotto, pizza, sallad och soppa.
Vi söker dig som älskar kundservice, är positiv, driftig och en lagspelare. Du ska kunna ta egna initiativ och du måste tycka om att jobba i ett högt tempo.
Vi vill att du ska känna till det italienska köket. Arbetsuppgifterna består i att diska, städa, plocka upp varor samt enklare köksuppgifter såsom hacka, skära, skala.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: kali.jallow@yahoo.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare MOS".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Frilén & Zangerl AB (org.nr 556885-0464)
Stjärntorget 2 (visa karta)
519 96  SOLNA

Arbetsplats
La Pasta Veloce

Kontakt
Hanna Frilén
hanna.frilen@lapastaveloce.com

Jobbnummer
9859627

