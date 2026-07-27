Diskare
Göteborgsfamiljen AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-07-27
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Levantine
En fransk bistro i hjärtat av Göteborg, där klassiska rätter och en avslappnad atmosfär skapar en inbjudande mötesplats. Menyn är inspirerad av traditionell fransk matlagning med inslag av New Yorks bistrokultur. Oavsett om det är en vardagsmiddag, en helgbrunch eller ett glas vin i baren är Levantine en plats för god mat, bra sällskap och en välkomnande stämning.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Som diskare är du en viktig del av restaurangens vardag. Du ser till att kök, servering och arbetsytor alltid har rätt förutsättningar för att kunna leverera en bra upplevelse till våra gäster. Rollen innebär ett högt tempo där du arbetar nära både kök och servis, och där ordning, samarbete och ansvarstagande gör stor skillnad.
Hos oss är du en självklar del av teamet. Vi hjälps åt när det behövs och arbetar tillsammans för att skapa en trivsam arbetsmiljö och en restaurang där både gäster och kollegor känner sig välkomna. Ett gott samarbete, ordning och respekt för varandra är grunden i vårt arbetssätt.
Vi söker dig som
Trivs med ett högt arbetstempo och tycker om att arbeta praktiskt.
Är noggrann och förstår vikten av ordning, renlighet och hygien.
Är ansvarstagande och ser vad som behöver göras.
Har en positiv inställning och gillar att samarbeta med andra.
Är flexibel och hjälper gärna till där det behövs.
Kan arbeta effektivt utan att tumma på kvaliteten.
Omfattning: Deltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande.
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.www.Levantine.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130971-2117646". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Levantine (visa karta
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411 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
10012951