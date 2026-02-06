Diskare
Om Salt & Sill
På den gamla sillön Klädesholmen utanför Tjörn ligger Salt & Sill, omgiven av Bohusläns salta klippor och skär. Vi är Sveriges första flytande hotell och en av västkustens mest uppskattade skärgårdsdestinationer, med hotell, konferens och restaurang - precis vid bryggkanten.
Vår verksamhet har drivits i nuvarande regi sedan början av 2000-talet och präglas av en stark passion för mat, människor och värdskap. Närheten till havet och de lokala råvarorna genomsyrar både våra menyer och gästupplevelsen. Vi är en säsongsbetonad verksamhet med högt tempo under delar av året, där samarbete, ansvar och engagemang är avgörande för helheten.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Nu söker vi diskare till vårt köksteam inför sommarsäsongen. Tjänsten gäller i första hand perioden april till september och kan vara både säsongsanställning och/eller extra vid behov, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden varierar över säsongen och är förlagd till vardagar och helger, dag- och kvällstid.
Så här brukar vi beskriva tjänsten
Som diskare hos oss har du en mycket viktig roll i att köket fungerar smidigt och effektivt. Du arbetar i bakgrunden men är en självklar del av helheten - utan ditt arbete stannar verksamheten. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, uppskattar struktur och bidrar med ansvar och positiv energi i teamet.
Ditt ansvar i rollen
I rollen ansvarar du för diskning och rengöring av köksredskap, porslin, bestick och annan köksutrustning. Du håller diskområdet rent, organiserat och välfungerande samt säkerställer att diskmaskiner används och sköts korrekt. Arbetet innebär också att följa hygien- och säkerhetsrutiner samt att vid behov assistera kökspersonalen i det dagliga arbetet.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en pålitlig och noggrann person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Erfarenhet av diskarbete är meriterande men inget krav - det viktigaste är din inställning, arbetsmoral och vilja att bidra till teamet. Du kan arbeta självständigt i ett högt tempo, är fysiskt uthållig och trivs med ett praktiskt arbete. Flexibilitet kring arbetstider är viktigt, liksom förmågan att samarbeta med andra. Du kan kommunicera på svenska och/eller engelska i arbetet.
Hos oss får du
Hos oss blir du en del av ett engagerat team i en unik skärgårdsmiljö där alla roller är viktiga för helheten. Du får ett varierat arbete under sommarsäsongen i en verksamhet med högt tempo och god sammanhållning. Personalboende finns att tillgå och lön utgår enligt överenskommelse.
Praktisk information
Anställningen gäller i första hand perioden april till september och kan vara säsongsanställning och/eller extra vid behov. Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger, dag- och kvällstid. För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till bil. Arbetsplatsen är belägen på Klädesholmen, Tjörn.
Ansökan Rekrytering sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans skapa en smidig och trivsam sommar för våra gäster på Salt & Sill. Så ansöker du
